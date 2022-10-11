Siyasiyyunu irşad tarîkı

İttihad-ı İslâm olan İttihad-ı Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) dediğimiz vakit umum mü’minlerin mabeyninde bilkuvve veya bilfiil sabit olan ittihad muraddır.

Yoksa İstanbul ve Anadolu’daki cemaat murad değildir. Amma bir katre su da sudur. Bu ünvandan tahsis çıkmaz. Tarif-i hakikîsi şöyledir:

Esas temeli, şarktan garba, cenubdan şimale mümted ve merkezi Haremeyn-i Şerifeyn ve cihet-i vahdeti tevhid-i İlâhî, peyman ve yemini iman, nizamnamesi sünnet-i Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm), kanunnamesi evâmir ve nevahî-i şer’iye, kulüp ve encümenleri umum medaris, mesâcid ve zevâyâ; o cemaatin ilelebed ve muhalled nâşir-i efkârı umum kütüb-ü İslâmiye ve her vakit nâşir-i efkârı başta Kur’ân ve tefsirleri ve bu zamanda bir tefsiri Risale-i Nur ve i’lâ-yı kelimetullahı hedef ve maksat eden umum dinî ve müstakim cerâiddir. Müntesibîni, umum mü’minlerdir. Reisi de Fahr-i Âlemdir (aleyhissalâtü vesselâm).

Şimdi istediğimiz nokta, mü’minlerin teveccühleri ve teyakkuzlarıdır. Teveccüh-ü umûmînin tesiri inkâr edilmez. İttihadın hedefi ve maksadı i’lâ-yı kelimetullah ve mesleği de kendi nefsiyle cihad-ı ekber ve başkalarını irşaddır. Bu mübarek heyetin yüzde doksan dokuz himmeti, siyaset değildir, siyasetin gayrı olan hüsn-ü ahlâk ve istikamet vesaire gibi makàsıd-ı meşruaya masruftur. Zira, bu vazifeye müteveccih olan cemiyetler pek az, kıymet ve ehemmiyeti ise pek çoktur. Ancak yüzde biri, siyasiyyunu irşad tarîkıyla siyasete taallûk edecektir. Kılıçları, berâhin-i kat’iyedir. Meşrebleri de muhabbet olduğu gibi, beyne’l-mü’minîn uhuvvet çekirdeğinde mündemic olan muhabbete Şecere-i Tûbâ gibi neşv ü nemâ vermektir.

Eski Said Dönemi Eserleri,

Makàlât, s. 58

LÛ­GAT­ÇE:

berâhin-i kat’iye: kesin deliller.

beyne’l-mü’minîn: mü’minler arasında.

bilkuvve: potansiyel halde,

düşünce halinde.

ceraid: gazeteler.

evâmir ve nevahî-i şer’iye: Şeriatın

emrettiği ve yasakladığı şeyler.

mabeyn: ara.

makàsıd-ı meşrua: meşru maksatlar, gayeler.

masruf: sarf olunmuş, harcanılmış.

medaris: medreseler.

muhalled: daimî, sürekli, ebedî olan.

mümted: uzayan, sürüp giden.

nâşir-i efkâr: düşünceleri, fikirleri

yayan, neşreden.

peyman: yemin, and.

siyasiyyun: siyasetçiler.

tahsis: bir şeyi bir kimseye veya bir

yere has kılma.

tarîk: yol.

zevâyâ: zaviyeler; küçük tekkeler, dergâhlar.