Dördüncü Esas: Hem anlarsın ki, şu dünyadaki müzeyyenat ise, Cennette ehl-i iman için rahmet-i Rahman’la iddihar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir.

Beşinci Esas: Hem anlarsın ki, şu fânî masnuat fenâ için değil. Bir parça görünüp, mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlub bir vaziyet alıp; tâ suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zabtedilsin. Meselâ, ehl-i ebed için daimî manzaralar nescedilsin, hem âlem-i bekada başka gayelere medar olsun.

Eşya beka için yaratıldığını, fenâ için olmadığını; belki sureten fenâ ise de, tamam-ı vazife ve terhis olduğu, bununla anlaşılıyor ki; fânî bir şey, bir cihetle fenâya gider, çok cihetlerle bâkî kalır. Meselâ, Kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki, kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar; derakab, fenâ perdesinde saklanır. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider. Fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder. Dinleyen akıllar adedince manalarını akıllarda ibka eder. Çünkü vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider. Fakat onu gören her şeyin hafızasında zâhirî suretini ve her bir tohumunda manevî mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum, hıfz-ı ziyneti için birer fotoğraf ve devam-ı bekası için birer menzildirler. En basit mertebe-i hayatta olan masnu böyle ise, en yüksek tabaka-i hayatta ve ervah-ı bâkiye sahibi olan insan ne kadar beka ile alâkadar olduğu anlaşılır. Çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin kanun-u teşekkülâtı, timsal-i sureti, zerrecikler gibi tohumlarda kemâl-i intizamla, dağdağalı inkılâblar içinde ibka ve muhafaza edilmesiyle, gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete malik, haricî bir vücut giydirilmiş zîşuur, nuranî bir kanun-u emrî olan ruh-u beşer ne derece beka ile merbut ve alâkadar olduğu anlaşılır.

Sözler, s. 95-97



LÛ­GAT­ÇE:

derakab: hemen, arkasından, akabinde.

ervah-ı bâkiye: bakî ruhlar.

fenâ: yok olma.

hıfz-ı ziynet: süsün, güzelliğin muhafazası.

ibka etmek: bakileştirmek, sonsuzlaştırmak.

iddihar: depolama.

kanun-u emrî: emir âleminden gelen kanun.

masnuat: sanatla yaratılmış varlıklar.

matlub: istenilen.

müzeyyenat: süslenmiş şeyler, süslü şeyler.

nescetmek: dokumak.

tamam-ı vazife: vazifenin tamamlanması, bitmesi.

timsal: resim, suret, şekil.