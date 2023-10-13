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13 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Şu medeniyet en dehşetli vahşetlere fetva veriyor

Risale-i Nur'dan
13 Ekim 2023, Cuma
“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” [En’am Suresi: 164]: İşte siyaset-i şahsiye, cemaatiye, milliyeye dair en âdil bir düstur-u Kur’ânî. “Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir.” [Ahzab Suresi: 72]: İşte mahiyet-i insaniyede dehşetli kabiliyet-i zulüm.

Sırrı şudur: Beşerde, hayvanın aksine olarak, kuvâ ve müyul fıtraten tahdit edilmemiş. Meyl-i zulüm, hubb-u nefis dehşetli meydan alıyor.

Evet, ene ve enaniyetin eşkâl-i habisesi olan hodgâmlık, hodbinlik, hodendişlik, gurur ve inat o meyle inzimam etse, öyle ekberü’l-kebâiri icad eder ki, daha beşer ona isim bulmamış. Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi, cezası da yalnız Cehennem olabilir.

Evvelâ, şahıs itibarıyla, bir şahıs çok evsafa câmi’dir. Onların içinde bir sıfat adaveti celbetse, birinci ayetteki kanun-u İlâhî iktiza eder ki, adavet o sıfata inhisar etsin, mecma-ı evsaf-ı masume olan şahsına yalnız acısın ve tecavüz etmesin.

Halbuki, o zalûm-u cehul, tabiat-ı zalimâne ile, bir cani sıfat için o evsaf-ı masumenin hakkına da tecavüz edip, mevsufa da husumet, hatta onda da iktifa etmiyor, akrabasına da, hatta meslektaşına da zulmünü teşmil eder.

Bir şeyin müteaddit esbabı olduğundan olabilir, o cani sıfat da kalbin fesadından değil, belki hariç bir sebebin neticesidir. O halde sıfat caniye değil, kâfire de olsa, o zat cani olamaz.

Cemaat itibarıyla görüyoruz ki: Bir şahs-ı muhteris, bir intikamla veya müntakim bir muhalefetle, arzuyu tazammun eden bir fikirle demiş ki: “İslâm parçalanacak veyahut hilâfet mahvolacak.” Sırf o meş’um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, enaniyetini tatmin etmek için İslâm’ın perişaniyetini –el-iyazü billâh– uhuvvet-i İslâmiyenin boğulmasını arzu eder. Hasmın zulm-ü kâfirânesini, hayale gelmez cerbezeli tevillerle adalet suretinde göstermek ister.

Medeniyet-i hâzıra itibarıyla görüyoruz ki: Şu medeniyet-i meş’ume öyle gaddar bir düstur-u zulüm beşerin eline vermiş ki, bütün mehasin-i medeniyeti sıfıra indiriyor. Melâike-i kiramın “Yeryüzünde fesad çıkarıp, kan dökecek birisini mi yaratacaksın?”‘daki [Bakara Suresi: 30] endişelerinin sırrını gösteriyor.

İşte, bir köyde bir hain bulunsa, o köyü masumeleriyle imha etmek veya bir cemaatte bir asi bulunsa, o cemaati çoluk çocuğuyla ifna etmek veya Ayasofya gibi milyarlara değer mukaddes bir binaya, kanun-u zalimânesine serfüru etmeyen birisi tahassun etse, o binayı harap etmek gibi, en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor.

Acaba bir adam, kardeşinin günahıyla hak nazarında mes’ul olmadığı halde, nasıl oluyor ki, bir karyenin veya bir cemaatin binlerle masumları; hiçbir zaman fena tabiatlı ihtilâlciden hâlî kalmayan bir şehirde veya bir mahallede bulunan bir serkeş adamın isyanıyla, hiç münasebet olmadığı halde, o masumlar mes’ul, belki ifna ediliyor.

Eski Said Dönemi Eserleri, Sünuhat, s. 345

LÛ­GAT­ÇE:

ekberü’l-kebâir: büyük günahların en büyüğü.

hubb-u nefis: nefsini sevmek.

ifna etmek: yok etmek.

kuvâ: kuvvetler, güçler; hisler, duygular.

mecma-ı evsaf-ı masume: masum vasıfların bir arada bulunduğu yer.

medeniyet-i meş’ume: uğursuz medeniyet.

mehasin-i medeniyet: medeniyetin güzellikleri, iyilikleri.

müyul: meyiller, eğilimler.

zalûm-u cehul: çok cahil ve çok zalim.

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