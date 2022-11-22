Süfyan ayn-ı istibdat bir hürriyet verir

BİRİNCİ MESELE

Rivayetlerde Hazret-i İsa Aleyhisselâma “Mesih” namı verildiği gibi, her iki Deccala dahi “Mesih” namı verilmiş ve bütün rivayetlerde, “min fitneti’l-mesîhi’d-deccal... min fitneti’l-mesîhi’d-deccal...” [Mesih Deccalın fitnesinden, Mesih Deccalın fitnesinden [bizi koru]...] denilmiş. Bunun hikmeti ve tevili nedir?

Elcevap: Allahu a’lem, bunun hikmeti şudur ki: Nasıl ki emr-i İlâhî ile İsa Aleyhisselâm, şeriat-ı Mûseviyede bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp, şarap gibi bazı müştehiyatı helâl etmiş; aynen öyle de, Büyük Deccal, şeytanın iğvası ve hükmüyle şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp, Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve Ye’cüc ve Me’cüc’e zemin hâzır eder. Ve İslâm Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (asm) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmaya çalışarak, hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nuranî zincirleri çözer, hevesat-ı müteaffine bataklığında birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki; o vakit, o insanlar, gayet şiddetli bir istibdattan başka zabt altına alınamaz.

Şualar,

Beşinci Şua, s. 625



LÛ­GAT­ÇE:

anarşistlik: kural tanımama, her türlü düzen ve otoriteye karşı çıkma, terör.

hevesat-ı müteaffine: kokuşmuş hevesler, çirkin ve pis istekler.

ayn-ı istibdat: baskının ve zulmün ta kendisi.

iğva: şeytanın ve nefsin insanı kötü yola sevk etmesi.

mesih: bir şeyde bulunan özellikleri ve eserleri gidermek (Bu isim, Hz. Musa’nın (as) dinindeki bir kısım uygulamaları kaldırdığı için Hz. İsa’ya (as) verildiği gibi, Hristiyanlığın ve İslâm dininin inançla ve yaşantıyla ilgili birçok kuralını bozmaya ve kaldırmaya çalıştığı için Deccala da verilmiştir.)

rabıta: münasebet, alâka, bağ.

tekâlif: yükümlülükler, sorumluluklar.

Ye’cüc, Me’cüc: hadislerde kıyamete yakın zamanda çıkacağı belirtilen, çapulcu iki kavmin adları.