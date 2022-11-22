"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Süfyan ayn-ı istibdat bir hürriyet verir

Risale-i Nur'dan
22 Kasım 2022, Salı
BİRİNCİ MESELE

Rivayetlerde Hazret-i İsa Aleyhisselâma “Mesih” namı verildiği gibi, her iki Deccala dahi “Mesih” namı verilmiş ve bütün rivayetlerde, “min fitneti’l-mesîhi’d-deccal... min fitneti’l-mesîhi’d-deccal...” [Mesih Deccalın fitnesinden, Mesih Deccalın fitnesinden [bizi koru]...] denilmiş. Bunun hikmeti ve tevili nedir?

Elcevap: Allahu a’lem, bunun hikmeti şudur ki: Nasıl ki emr-i İlâhî ile İsa Aleyhisselâm, şeriat-ı Mûseviyede bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp, şarap gibi bazı müştehiyatı helâl etmiş; aynen öyle de, Büyük Deccal, şeytanın iğvası ve hükmüyle şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp, Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve Ye’cüc ve Me’cüc’e zemin hâzır eder. Ve İslâm Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (asm) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmaya çalışarak, hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nuranî zincirleri çözer, hevesat-ı müteaffine bataklığında birbirine saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki; o vakit, o insanlar, gayet şiddetli bir istibdattan başka zabt altına alınamaz.

Şualar, 

Beşinci Şua, s. 625

LÛ­GAT­ÇE:

anarşistlik: kural tanımama, her türlü düzen ve otoriteye karşı çıkma, terör.

hevesat-ı müteaffine: kokuşmuş hevesler, çirkin ve pis istekler.

ayn-ı istibdat: baskının ve zulmün ta kendisi.

iğva: şeytanın ve nefsin insanı kötü yola sevk etmesi.

mesih: bir şeyde bulunan özellikleri ve eserleri gidermek (Bu isim, Hz. Musa’nın (as) dinindeki bir kısım uygulamaları kaldırdığı için Hz. İsa’ya (as) verildiği gibi, Hristiyanlığın ve İslâm dininin inançla ve yaşantıyla ilgili birçok kuralını bozmaya ve kaldırmaya çalıştığı için Deccala da verilmiştir.)

rabıta: münasebet, alâka, bağ.

tekâlif: yükümlülükler, sorumluluklar.

Ye’cüc, Me’cüc: hadislerde kıyamete yakın zamanda çıkacağı belirtilen, çapulcu iki kavmin adları.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    43 yıl önceki facia

    Risale-i Nur pusuladır

    Yargıya neşter, YÖK’e son

    Derin bir enerji yoksulluğu yaşanacak

    Netanyahu dünyayı aldatmaya çalışıyor

    Düşüş bekleyenler hayal kırıklığı yaşayacak

    Bizi İsrail’den koruyun

    Antalya'nın doğusuna kuvvetli sağanak yağış uyarısı

    Endonezya'daki depremde 56 kişi öldü

    Zelenskiy: Rusya terör devleti ilan edilsin

    Karkamış'ta bütün okullarda bu hafta tatil kararı

    İstiklal'deki terör saldırısıyla ilgili 5 şüpheli daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 24'e yükseldi

    Rusya’da Kur'an'ı güzel okuma yarışması

    MSB: Saldırılara misliyle karşılık veriyoruz

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısında vefat eden 9 yaşındaki Ecrin'in adı okuluna verildi

    Karkamış'a roketli terör saldırısı: 3 kişi vefat etti - Yaralanan sağlık çalışanı, yaşadıklarını anlattı

    Zelenskiy: Luhansk bölgesinde yavaş yavaş ilerliyoruz

    Gazze'de 22 kişinin öldüğü yangının 'kaza sonucu' çıktığı duyuruldu

    Muğla - Datça'da 5,4 büyüklüğünde deprem

    Japonya - Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesi açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Esad ve Sisi ile “silbaştan;” öyle mi?!
    Ahmet BATTAL

    Dün dündür; gün bugündür…
    Risale-i Nur'dan

    Süfyan ayn-ı istibdat bir hürriyet verir
    Süleyman KÖSMENE

    Miras imtihanında kalmayalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Çocuklar babanız öldü, okul tatil, haydi evlerinize!
    Nejat EREN

    Haksızlıklara karşı takınılacak müspet tavır
    Ramazan Çalışan

    Hayret edilecek bir şey varsa, o da inkârdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadelede İstanbul cephesi
    Cevher İLHAN

    “Altılı masa”nın demokratikleşme hazırlıkları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.