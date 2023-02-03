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3 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Şuhur-u selâsede dualar makbuldür

Risale-i Nur'dan
03 Şubat 2023, Cuma
MÜ’MİNİN MÜ’MİNE EN İYİ DUASI NASIL OLMALI?

Birinci Sualiniz: Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır?

Elcevap: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit dahilinde dua makbul olur. Şerâit-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir.

Ezcümle, dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli; sonra makbul bir dua olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.

Hem “bizahri’l-gayb” yani “gıyaben ona dua etmek,”

Hem hadiste ve Kur’ân’da gelen me’sur dualarla dua etmek; meselâ:

* “Allah’ım, Senden kendim ve onun için dinde, dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum.” (Hâkim, Müstedrek, 1:517.)

* “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ve bizi Cehennem azabından muhafaza eyle.” (Bakara Suresi: 201.)

gibi câmi’ dualarla dua etmek,

Hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalp ile dua etmek,

Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra,

Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde,

Hem Cuma’da, hususan saat-i icabede,

Hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i meşhurede,

Hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadirde dua etmek, kabule karin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyyen me’muldür.

O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür; veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek, aynı maksat yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez, belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir.

Mektubat, s. 327

LÛ­GAT­ÇE:

esbab-ı kabul: kabul sebepleri.

karin: yakın, bir şeye kavuşan, bir şeyi elde eden.

kaviyyen: kuvvetle.

leyali-i meşhure: meşhur, mübarek geceler.

me’mul: umulan, ümit edilen.

me’sur: nakledilegelen; seleften halefe nakl ve rivayet olunan meşhur ve muteber haber.

mevâki-i mübareke: mübarek, temiz yerler.

şerâit: şartlar.

şerâit-i kabul: kabul şartları.

şuhur-u selâse: üç aylar; Recep, Şaban, Ramazan.

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