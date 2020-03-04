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4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sulh-u umumî nasıl tesis edilir?

Risale-i Nur'dan
04 Mart 2020, Çarşamba
...Bu şark üniversitesinin o cihanşümul kıymet ve ehemmiyetini, bir bahr-i ummandan bir katre takdim eder misillü iki-üç nokta olarak arz ederiz:

• Birincisi: Bu dârülfünun hem İran, hem Arabistan, hem Mısır ve Afganistan, hem Pakistan ve Türkistan ve Anadolu’nun merkezinde bir kalp hükmündedir. Ve hem bir Camiü’l-Ezher, bir Medresetüzzehra’dır.

• İkincisi: Şimdi umum beşerde sulh-u umûmî için, yani beşerin ifsat edilmemesi için çareler aranıyor, paktlar kuruluyor. Ve madem bu hükûmet-i İslâmiye musalâhat-ı umumiye ve hükûmetin selâmeti için Yugoslavya’ya, tâ İspanya’ya kadar onları okşayarak dostluk kurmaya çalışıyor. İşte bunların çare-i yegânesinin bir delili olarak gösteriyoruz ki, tesis edilecek şark dârülfünûnunun ilk müteşebbisinin bir ders kitabı olan ve ulûm-u müsbete ve fenniye ile ulûm-u imaniyeyi barıştıran ve bu otuz seneden beri bütün feylesoflara meydan okuyan ve resmî ulemâya dokunduğu ve eski hükûmetle resmen mübâreze ettiği halde bütün bunlar tarafından takdir ve tahsine mazhar olan ve mahkemelerde beraet kazanan Risale-i Nur’un bu vatan ve millete temin ettiği asayiş ve emniyettir ki, İslâm memleketlerinde, hususan Fas’ta, Mısır ve Suriye ve İran gibi yerlerde vuku bulan dâhilî karışıklıkların bu vatanda görülmemesidir.

İşte, nasıl ki bu vatan ve millette Risale-i Nur –emniyet ve asayişin ihlâline sair memleketlerden daha ziyade esbab bulunmasına rağmen– asayişi temin etmesi gösteriyor ki, o Doğu Üniversitesinin tesisi, beşeri müsalemet-i umumiyeye mazhar kılacaktır. Çünkü şimdi tahribat mânevî olduğu için, ona mukabil tâmirci mânevî bir atom bombası lâzımdır.

İşte, bu zamanda tahribatın mânevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci mânevî atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat’î bir delil olarak, üniversitenin mebde ve çekirdeği olan Risale-i Nur’un bu otuz sene içerisinde Avrupa’dan gelen dehşetli dalâlet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir set teşkil etmesidir. O mânevî tahribata karşı Risale-i Nur tâmirci ve mânevî bir atom bombası olmuş.

• Üçüncüsü: Evet, şark üniversitesi bir merkez olarak âlem-i İslâm’ı ve tâ bütün Asya’yı alâkadar edecek bir mahiyet ve ehemmiyette olduğundan, altmış milyon değil, altmış milyar da masraf yapılsa elyaktır. (...)

(Üstadımızın hastalığı münasebetiyle hizmetinde bulunan Nur Talebeleri)

Emirdağ Lahikası-II, mektup no: 330, s. 514-515

LÛ­GAT­ÇE:

bahr-i umman: büyük deniz, okyanus.

Camiü’l-Ezher: Mısır’daki Ezher Üniversitenin adı.

dârülfünun: üniversite.

esbab: sebepler.

mebde: başlangıç.

Medresetüzzehra: Bediüzzaman’ın doğuda (Van) açılmasını idarecilere teklif ettiği, fen ilimleriyle din ilimlerinin kaynaştırılarak okutulmasını hedeflediği üniversite ve bu üniversitenin mânevî işlevini gören Risale-i Nur hizmeti.

musalâhat-ı umumiye: umûmî barış anlaşmaları, genel anlaşmalar.

müsalemet-i umumiye: umumun selâmeti, dünya barışı.

pakt: antlaşma.

sulh-u umûmî: genel barış, herkesi ilgilendiren barış, dünya barışı.

şark: doğu.

ulûm-u imaniye: iman ilimleri, imanla ilgili ilimler.

ulûm-u müsbete ve fenniye: ispata dayalı pozitif ilimler ve fen ilimleri.

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