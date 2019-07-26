Sünnete sarılan manen yükselir

REMİZ

Arkadaş!

Vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, Resul-i Ekrem’in (asm) sünnetleri birer yıldız, birer lâmba vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir hadd-i şer’î, zulmetli dalâlet yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda, insan zerre miskal o sünnetlerden inhiraf ve udûl ederse, şeytanlara mel’ab, evhama merkep, ehval ve korkulara ma’raz ve dağlar kadar ağır yüklere matiyye olacaktır.

Ve keza, o sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki; onlara temessük eden yükselir, saadetlere nâil olur. Muhalefet edip de akla dayananlar ise uzun bir minare ile semaya çıkmak hamakatinde bulunan Firavun gibi bir firavun olur...

REMİZ

Arkadaş!

Nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki, zıtları birbirinden tevlid eder ve aleyhte olan her bir şeyi lehte zanneder.

Meselâ, güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başını okşar; fakat senin elin ona yetişemez.

Ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Demek, şemsin sana karşı iki ciheti vardır: Biri kurb, diğeri bu’d. Eğer senin ondan baîd olduğun cihetle “O bana tesir edemez”; ve onun sana karîb olduğu cihetle “Ona tesir edebilirim” desen, cehlini ilân etmiş olursun.

Kezalik, Hâlık ile nefis arasında da bir kurb ve bu’d vardır. Kurb Hâlık’ındır, bu’d nefsindir. Eğer nefis, uzaklığı cihetiyle, enaniyet ile Hâlık’a bakıp, “Bana tesir edemez” diye bir ahmaklıkta bulunursa, dalâlete düşer. Ve keza, nefis, mükâfatı gördüğü zaman “Keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım” der; mücazatın şiddetini de gördüğü vakit, teâmî ve inkâr ile kendisini teselli eder.

Ey ahmak nokta-i sevda!

Hâlık’ın ef’ali sana nâzır değildir; ancak O’na bakar. Kâinatı senin hendesen üzerine yapmış değildir. Ve seni hilkat-i âlemde şahit tutmamıştır. İmam-ı Rabbânî’nin (ra) dediği gibi, “Melik’in atiyyelerini, ancak matiyyeleri taşıyabilir.”

Mesnevî-i Nuriye, Katre, s. 89-90

LÛ­GAT­ÇE:

atiyye: Hediye, bahşiş.

baîd: Uzak, ırak.

bu’d: Uzaklık, uzak olma.

dalâlet: Hak yoldan sapma.

ef’al: Fiiller, işler.

ehval: Korkular, dehşetler.

enaniyet: Benlik; gurur, kibir.

evham: Vehimler, zanlar, kuruntular.

hadd-i şer’î: Şeriata uygun olarak verilen had cezası.

Hâlık: Yaratıcı, Allah.

hendese: Geometri, ölçü.

hilkat-i âlem: Âlemin yaratılışı.

inhiraf: Sapma.

karîb: Yakın.

kurb: Yakınlık.

ma’raz: Bir şeyin göründüğü, ortaya çıktığı yer.

matiyye: Binek hayvanı.

mel’ab: Oyuncak.

melik: Hükümdar, padişah, kral.

merkep: Binek.

mücazat: Ceza.

nokta-i sevda: Siyah nokta.

remiz: İşaret, bir manayı ifade eden veya bir manaya delâlet eden işaret ve şekil.

şems: Güneş.

teâmî: Görmezlikten gelme.

tedelli: Aşağıya inme.

temessük: Yapışma, sarılma, sıkıca tutunma.

udûl: Doğru yoldan çıkma, sapma.