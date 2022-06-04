Tahribat, sefahet ve câzibedar hevesat...

GÜNAHLARA KARŞI TAKVAYI ESAS TUTMAK GEREKTİR

[Bu mektup gayet ehemmiyetlidir.]

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Bugünlerde, Kur’ân-ı Hakîm’in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm.

Takva menhiyattan ve günahlardan içtinâb etmek ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır.

Her zaman def’-i şer, celb-i nef’a râcih olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve câzibedar hevesat zamanında, bu takva olan def’-i mefâsid ve terk-i kebâir üssü’l-esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş.

Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için takva, bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebîreleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebâir-i azîme içinde, amel-i salihin ihlâsla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih, bu ağır şerâit içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vacibdir; bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle zamanlarda binler günahın tehâcümünde bir tek içtinâb, az bir amelle, yüzer günah terkinde yüzer vacib işlenmiş olur. Bu ehemmiyetli nokta, niyetle, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî ibadetten gelen ehemmiyetli a’mâl-i salihadır.

Risale-i Nur Şakirdleri, bu zamanda, en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaiyede, yüzer günah insana karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i içtinâb ile yüzer amel-i salih işlenmiş hükmündedir.

(Devamı var)

Kastamonu Lahikası, 97. mektup, s. 154



LÛ­GAT­ÇE:

celb-i nef’: iyiliği celbetmek, faydalı olanı kendine çekmek.

def’-i mefâsid: kötülükleri, fenâlıkları def etmek; fitne ve fesatları uzaklaştırmak.

def’-i şer: şerri def etmek, kötülüğü uzaklaştırmak.

hayrat: Allah rızası için yapılan hayırlar, iyilikler.

içtinab etmek: çekinmek, sakınmak, uzak durmak.

kebâir-i azîme: büyük günahlar.

kebîre: büyük günah.

kesbetmek: kazanmak.

menhiyat: dinen yasak olan şeyler.

râcih: üstün, tercih edilen.

rüçhaniyet: üstünlük.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük.

şerâit: şartlar.

terk-i kebâir: büyük günahları terk etmek.

üssü’l-esas: temel esas.