"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tahribat, sefahet ve câzibedar hevesat...

Risale-i Nur'dan
04 Haziran 2022, Cumartesi
GÜNAHLARA KARŞI TAKVAYI ESAS TUTMAK GEREKTİR

[Bu mektup gayet ehemmiyetlidir.]

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Bugünlerde, Kur’ân-ı Hakîm’in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm.

Takva menhiyattan ve günahlardan içtinâb etmek ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır.

Her zaman def’-i şer, celb-i nef’a râcih olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve câzibedar hevesat zamanında, bu takva olan def’-i mefâsid ve terk-i kebâir üssü’l-esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş.

Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehşetlendiği için takva, bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebîreleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebâir-i azîme içinde, amel-i salihin ihlâsla muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih, bu ağır şerâit içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vacibdir; bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle zamanlarda binler günahın tehâcümünde bir tek içtinâb, az bir amelle, yüzer günah terkinde yüzer vacib işlenmiş olur. Bu ehemmiyetli nokta, niyetle, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî ibadetten gelen ehemmiyetli a’mâl-i salihadır.

Risale-i Nur Şakirdleri, bu zamanda, en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaiyede, yüzer günah insana karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i içtinâb ile yüzer amel-i salih işlenmiş hükmündedir.

(Devamı var)

Kastamonu Lahikası, 97. mektup, s. 154

LÛ­GAT­ÇE:

celb-i nef’: iyiliği celbetmek, faydalı olanı kendine çekmek.

def’-i mefâsid: kötülükleri, fenâlıkları def etmek; fitne ve fesatları uzaklaştırmak.

def’-i şer: şerri def etmek, kötülüğü uzaklaştırmak.

hayrat: Allah rızası için yapılan hayırlar, iyilikler.

içtinab etmek: çekinmek, sakınmak, uzak durmak.

kebâir-i azîme: büyük günahlar.

kebîre: büyük günah.

kesbetmek: kazanmak.

menhiyat: dinen yasak olan şeyler.

râcih: üstün, tercih edilen.

rüçhaniyet: üstünlük.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük.

şerâit: şartlar.

terk-i kebâir: büyük günahları terk etmek.

üssü’l-esas: temel esas.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençler AB yanlısı

    Yardım örgütlerinden “açlık krizi” uyarısı

    Mobilyada taksit sayısı 18 ay olmalı

    Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele karnesi yine kötü

    Millet her gün gelen zamlardan bunaldı

    Ülkeyi yönetenler ahlâkı ayaklar altına aldı

    Doğalgazda kıyamet kışın kopacak

    Kılıçdaroğlu: İkna odalarına alınan başörtülülerle de helalleşmeliyiz

    Avusturya’da Müslümanlara 1061 ırkçı saldırı gerçekleşti

    Zelenskiy: Zafer bizimdir

    İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı yapıldı

    Afganistan'daki havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin işletilmesi BAE'ye devredildi

    Yemen'deki ateşkes ihlallere rağmen devam ediyor

    Kılıçdaroğlu'ndan 'aday' açıklaması

    Ukrayna: Severodonetsk'in merkezinde şiddetli çatışmalar sürüyor

    Rus Pasifik Donanması'ndan 40’tan fazla gemiyle tatbikat

    'Topraklarımızın yüzde 20'si işgalcilerin kontrolü altında'

    Başörtülü kadını restoranına kabul etmeyen kişi mahkemede hesap verecek

    Brezilya'daki sel afetinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Mili Takım UEFA Uluslar Ligi sahnesinde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek yol seçim
    Ahmet BATTAL

    Sayıştay, Cumhurbaşkanı ve muhalefet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Milletin aklıyla alay edercesine…”
    Faruk ÇAKIR

    Hedef daha iyi hukuk olsa?
    Ali FERŞADOĞLU

    Gelişmiş ekonomilerin prensibi: Faizi sıfırlama
    Hasan KOÇ

    Demokratik tövbe
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet ÇETİN

    Dört pencereden iki bakış açısı
    Ali HAKKOYMAZ

    İstanbul günlüğü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.