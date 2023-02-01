"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Üç Aylarda kudsî servet ziyadeleşiyor

Risale-i Nur'dan
01 Şubat 2023, Çarşamba
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Bu şuhur-u mübarekede, Nurcuların şirket-i maneviyesine inşaallah pek çok kudsî servet girecek. Herbir Nurcu, binler lisanla ve yüzer kalemle çalışacak gibi kâr kazanacak. Ve bu mübarek ve çok bereketli aylarda beş tarzda ibadet sayılabilen kalemle Zülfikar-ı Mu’cizat mecmuasına hizmet edenler, tam bahtiyardırlar. Fakat yazıdan ziyade sıhhatine dikkat etmek lâzım ve elzemdir. Bugün de tatlı iki manidar tevafuku gördüm. Kanaatim geldi ki benim bugünlerde zahmetler içinde Asâ-yı Mûsa tashihinde sıkıntılarıma mukabil inayet-i İlâhiye ücretimi ve tayınatımı şirin bir surette veriyor.

Birisi: Kahraman Tahirî’nin teberrük olarak getirdiği tatlı lokmalar, acib bir bereketle, her gün ikişer üçer yediğim halde bitmiyordu. Hayret ederdim. Bugün âdetimle iki alacaktım; baktım yalnız iki tane kalmış. İktisad için birisini aldım. Aynı saatte, Hıfzı’nın iki masum evladının, bir kutu içinde yazdıkları nüshalar altında şekerden, ekmekten, aynen Tahirî’nin lokmaları gibi, hem onun miktarında elime verildi. Ben bu tatlı tevafuktan zevk alırken, dünkü gün, aynı saatte çok hararetim vardı, çok su içiyordum. Canım üryani erik hoşafı istedi. Ben bilmiyordum, unutmuştum; şiddetli bir arzuyla hararetimi teskin edecek eskide alıştığım ve çok istimal ettiğim üryani erik, bir kutu içinde ve Âsiye’nin has arkadaşlarından Nurcu Şerife Hanım’ın şekeriyle elime verildi. Ben de bu çok tatlı tevafukun hatırı için hem mâsumların, hem onların teberrüklerini yüz misli kadar kabul ettim.

Umumunuza binler selâm.

Said Nursî

***

Aziz, Sıddık, Sarsılmaz, Usanmaz, Çekinmez, Çekilmez Kardeşlerim!

Evvela: Bu yaz derd-i maişet cihetiyle ve bu şuhur-u selâse, ibadet haysiyetiyle bir derece Nurların kitabetine fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki: Bilâkis yazmaya şevk verir ve vermek gerektir. Çünkü Nur’un hizmeti hem maişet hem rahat-ı kalbe bereketleriyle yardım ettiği gibi ibadet-i tefekkürî nev’inden olması cihetiyle mübarek ayların sevaplarına büyük yardımı olur.

Saniyen: Nur’un bir şakirdi bana dedi ki: “Geçen sene daha Nurlar bize teslim olmadan ve hususi bir iade neticesinde burada rahmet dahi hususi bir derece tezahürüyle demiştin ki: ‘Ne vakit tam serbestiyetle Nurlar okunsa ve yazılsa ve bize iade edilse yağmurla rahmet tam olacak’ haber vermiştin. Hakikaten bu baharda hem Asâ-yı Mûsa her tarafta merakla yazılması ve okunması hem Zülfikar-ı Mu’cizat yazılmasına şevkle başlanması bu emsalsiz rahmete bir vesile olduğuna kat’î kanaatim geliyor.”

Emirdağ Lahikası, s. 198

LÛ­GAT­ÇE:

ibadet-i tefekkürî: tefekkür yoluyla yapılan ibadet, Allah’ın yarattıkları üzerinde düşünme.

kitabet: yazım, yazma.

şirket-i maneviye: mânevî şirket, ahiret amellerinde mânevî ortalık, birbirinin sevabından hissedar olmak.

şuhur-u mübareke: mübarek aylar.

teberrük: bereket vesilesi.

Zülfikar-ı Mu’cizat: İçerisinde Mu’cizat-ı Kur’âniye (25. Söz), Mu’cizat-ı Ahmediye (19. Mektub), Haşir Risalesi (10. Söz) ve Hizb-i Virdü’l-Ekber’in bulunduğu, Risale-i Nur’dan bir mecmua.

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji’den 33 ile kar uyarısı

    Zulüm ve haksızlık devleti çürütür

    Esnaf primini yatıramıyor

    20 yeni cezaevi daha

    Enflasyon-faiz-kur sarmalı yatırımcıyı korkutuyor

    ‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’

    Samanın tonu 3 bin 500 TL’yi aştı

    EYT’de prim bilmecesi

    ‘İnsanların yargıya güvendiği bir dönem başlatacağız’

    Dış ticaret açığında rekor artış

    Esnafın elektrik faturası iş yeri kirası ile yarışıyor

    Yeni Asya’dan kuvvet alıyoruz

    Önemli olan kişi değil, sistem

    Demokrasi sözü veriyoruz

    Doğalgaz fiyatını indirin

    Macaristan: Bir başka Dinin Kutsal Kitabını yakmak hiçbir şekilde kabul edilemez

    İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yüzde 68,12'si asılsız çıktı!

    Tuz Gölü alarm veriyor!

    Bolsonaro, ABD'de kalabilmek için vizeye başvurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    20 yeni cezaevi daha
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Etkili bir yasama ve denetim için
    Genel

    EYT’de prim bilmecesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet ve demokrasi nîmetinin bedeli
    Genel

    Enflasyon-faiz-kur sarmalı yatırımcıyı korkutuyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Yaralı şu parmağımız... Bir de şu sendikacılığımız...
    Süleyman KÖSMENE

    Çürümüş kemikleri kim diriltecek?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şans, kısmet ve kaderimizi nasıl değiştirebiliriz?
    Faruk ÇAKIR

    Gençlerin gündemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.