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30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Ücretimizi almışız, hizmetle mükellefiz

Risale-i Nur'dan
29 Ocak 2021, Cuma
İkinci Meyve: Ey nefis! Ubudiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika değil, belki netice-i nimet-i sâbıkadır. Evet, biz ücretimizi almışız; ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız.

Çünkü ey nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Hâlık-ı Zülcelâl sana iştihalı bir mide verdiğinden, Rezzak ismiyle bütün mat’ûmâtı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur.

Sonra, sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların, eller gibidir ki, rû-yi zemin kadar geniş bir sofra-i nimeti o ellerin önüne koymuştur. 

Sonra, manevî çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden, âlem-i mülk ve melekût gibi geniş bir sofra-i nimet, o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nisbette sana açmıştır.

Sonra, nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle tegaddi eden ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyet’i ve imanı sana verdiğinden, daire-i mümkinat ile beraber, Esma-i Hüsna ve Sıfât-ı Mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir.Sonra, imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle, gayr-i mütenahi bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Yani, cismaniyetin itibarıyla küçük, zayıf, âciz, zelil, mukayyed, mahdud bir cüzsün. Onun ihsanıyla, cüz’î bir cüzden, küllî bir küll-i nuranî hükmüne geçtin. Zira hayatı sana vermekle, cüz’iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle, hakikî külliyete ve İslâmiyet’i vermekle, ulvî ve nuranî bir külliyete ve marifet ve muhabbeti vermekle, muhit bir nura seni çıkarmış. İşte ey nefis! Sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Hâlbuki buna da tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da, güya eski ücretleri kâfi gelmiyormuş gibi, çok büyük şeyleri mütehakkimâne istiyorsun. Ve hem “Niçin duâm kabul olmadı?” diye nazlanıyorsun. Evet, senin hakkın naz değil, niyazdır. Cenab-ı Hak, Cenneti ve saadet-i ebediyeyi mahz-ı fazl ve keremiyle ihsan eder. 

Sen, daima rahmet ve keremine iltica et, O’na güven ve şu fermanı dinle: 

“Onlara söyle ki, ancak Allah’ın lütfuyla ve rahmetiyle ferahlansınlar. Bu, onların dünyada toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.” 

(Yunus Sûresi: 58)  

Sözler, s. 401

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i mülk ve melekût: Cismanî ve ruhanî âlem.

daire-i mümkinat: Kâinat, imkân âlemi.

hayr-ı mahz: Tam bir hayır, sırf hayır.

mat’ûmât: Yiyecekler.

mukaddeme-i mükâfat-ı lâhika: İleride verilecek mükâfatların başlangıcı. 

mukayyed: Kayıtlı, bağlı.

muvazzaf: Vazifeli, görevli.

netice-i nimet-i sâbıka: Geçmiş nimetlerin sonucu.

ubudiyet: Kulluk, ibadet.

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  • Cenk Çalık

    29.1.2021 01:23:54

    Bu pasajı okurken, Allah(cc) 'ın nimetlerini bir genelleme yaparak dahi sayamazsanız ayeti aklıma geldi. Üstad çok az bir kısmını yani rızık, hayat, muhabbet, iman, islam gibi maddi ve manevi nimetleri hatırlatıyor. Bu hatırlatmaların her biri sonsuz bir tefekkür sofrasına davet manasını taşıyor. Sayısız davete icabet etmek lazım gelirken ve bunu en güzel bir şekilde ubudiyetle(namaz, tefekkür...) mukabele etmeyip nazlanmak insana yakışmıyor. Titreyip kendimize gelmemiz icap ediyor. Sürekli bu detayları fark edip daha fazla bu hakikatleri ubudiyetle yaşamayı Rabbimiz cümlemize ihsan eylesin inşaAllah.

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