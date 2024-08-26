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26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Ulûhiyet peygambersiz olamaz

Risale-i Nur'dan
26 Ağustos 2024, Pazartesi
İKİNCİ İŞARET

Hikâyede bir yaver-i ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki: Kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat, padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o yaver-i ekrem, Resul-i Ekremdir (aleyhissalâtü vesselâm).

Evet, şöyle müzeyyen bir kâinatın, öyle mukaddes bir Sâniine böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir; öyle de, ulûhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir.

Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemâlde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin?

Hem mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemâl-i sanat, onun üzerine enzar-ı dikkati celb eden bir dellâl vasıtasıyla teşhir istemesin?

Hem hiç mümkün olur mu ki, bir rububiyet-i ammenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz’iyat tabakàtında, vahdaniyet ve samedâniyetini zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilânını istemesin? Yani, o zat, ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakàtının dergâh-ı İlâhîye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı İlâhînin kesret tabakàtına memurudur.

Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir hüsn-ü zatî sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde görmek ve göstermek istemesin? Yani, bir habib resul vasıtasıyla –ki, hem habibdir, ubudiyetiyle kendini Ona sevdirir, âyinedarlık eder; hem resuldür, Onu mahlûkatına sevdirir– cemal-i esmasını gösterir.

Hem hiç mümkün olur mu ki, acib mu’cizelerle, garib ve kıymettar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vassaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında izhar etmekle, gizli kemâlâtını beyan etmek irade etmesin ve istemesin?

Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2023, s. 80

LÛ­GAT­ÇE:

bende: kul, hizmetkâr.

dellâl: ilân edici, duyurucu.

elzem: çok (daha, en, pek) lüzumlu.

enzar-ı dikkat: dikkatli bakışlar.

kesret ve cüz’iyat tabakàtı: azlık, parçalılık ve çokluk tabakaları.

kurbiyet: yakınlık (Allah’ın yakınlığı).

mebus: elçi, Allah tarafından peygamber olarak gönderilmiş olan.

risalet: peygamberlik.

rububiyet-i amme: Cenab-ı Allah’ın her şeyi içine alan terbiye ediciliği.

samedâniyet: her şey kendisine muhtaç olduğu hâlde, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması.

Sâni: kâinatı sanatlı bir şekilde yaratan Allah.

şems: güneş.

ubudiyet-i külliye: bütün yaratıkların ibadetlerini içine alan kulluk.

ulûhiyet: ilâhlık.

vahdaniyet: Allah’ın birliği ve varlığı.

vassaf: çok iyi niteleyen, iyi vasıflandıran, öven.

yaver-i ekrem: en değerli ve en şerefli yardımcı; temsilde Peygamberimiz (asm).

ziya: ışık.

zülcenaheyn: iki kanatlı, iki yönlü..

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