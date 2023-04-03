Unutulmaz hizmet, sarsılmaz sadakat, yanılmaz zekâvet: Tahirî Mutlu

Vefatının 46. yılında rahmetle anıyoruz

İslâmköyü, Kuleönü ortasında olan ve Sıddık Sabri ve Lütfi gibi talebeleri yetiştiren Atabey, Aras karyesi, çok defa hatırıma geliyordu, “Acaba bu köy neden geri kaldı, söndü?” diye düşünüp müteessir oluyordum. Fakat Cenab-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki Tahir ve Abdullah Çavuş o endişemi tamamıyla izâle ettiler; büyük bir teselli bana verdiler.

Kastamonu Lahikası, s. 96

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Hakikaten Hüsrev’in infikâki beni çok müteessir etmişti fakat Tahirî, o parlak kalemiyle benim o teessüratımı izâle eyledi. O bütün efrad-ı ailesiyle, peder ve validesiyle Risale-i Nur’un has talebeleri içinde her vakit hissedar olacaklardır. Hem bu Tahir’in yüzünden bugünden itibaren Atabey de İslâmköyü, Sav köyü, Kuleönü karyeleri gibi Nurs karyesine arkadaş olup umum manevî kazancımıza hissedar oldu.

Kastamonu Lahikası, s. 105

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Tahirî’nin bize o kıymettar kalemiyle Cennet taamları gibi çok tatlı ve hûri libası gibi çok güzel yazıları, burada herkesi lezzetle mütalâaya sevk ediyor.

Kastamonu Lahikası, s. 125

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Aziz, Sıddık Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur’âniyede Kuvvetli Arkadaşım!

Bu defa kahraman Tahir’i, umumunuz namına gördüm ve onda bir Lütfi, bir Hafız Ali, bir Hüsrev ve bir Said (fakat genç Said) müşahede ettim. Cenab-ı Hakka çok şükrettim.

Kastamonu Lahikası, s. 150

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Tahirî’nin Denizli hapsinde unutulmaz hâlisâne hizmetiyle ve Nurlara sarsılmaz sadakatiyle ve yanılmaz zekâvetiyle ve çekilmez bahadırlığıyla daire-i Nur’da ehemmiyetli makamı için, bütün bu defaki mektubunu Lâhikaya geçirdik. Başta Nur’un şakirdlerinden validesi Zübeyde olarak, akrabasına ve rüfekasına selâm ederim. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun. Âmin!

Emirdağ Lahikası, s. 192