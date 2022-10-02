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2 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Vaizlerin nasihatleri neden tesir etmiyor?

Risale-i Nur'dan
02 Ekim 2022, Pazar
Tahmin ederim ki nâsihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki:

Ahlâksız insanlara derler: “Hased etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme!” Yani “Fıtratını değiştir” gibi, zâhiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki “Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz”, hem nasihat tesir eder hem daire-i ihtiyârlarında bir emr-i teklif olur.

Mektubat, Dokuzuncu Mektub, s. 46

***

Ben vaizleri dinledim; nasihatleri bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasavet-i kalbimden başka üç sebep buldum:

Birincisi: Zaman-ı hâzırayı zaman-ı salifeye kıyas ederek yalnız tasvir-i müddeayı parlak ve mübalâğalı gösteriyorlar. Tesir ettirmek için, ispat-ı müddea ve müteharri-i hakikati ikna lâzım iken, ihmal ediyorlar.

İkincisi: Bir şeyi terğib veya terhib etmekle ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden, muvazene-i Şeriatı muhafaza etmiyorlar.

Üçüncüsü: Belâgatin muktezâsı olan hale mutabık, yani ilcaat-ı zamana muvafık, yani teşhis-i illete münasip söz söylemezler. Güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar, sonra konuşuyorlar.

Hâsıl-ı Kelâm: Büyük vaizlerimiz hem âlim-i muhakkik olmalı, tâ ispat ve ikna etsin; hem hakîm-i müdakkik olmalı, tâ muvazene-i Şeriatı bozmasın. Hem beliğ-i mukni olmalı, tâ muktezâ-yı hal ve ilcaat-ı zamana muvafık söz söylesin. Ve mizan-ı Şeriatla tartsın. Ve böyle olmaları da şarttır.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 97

***

Berâhin-i kàtıadan başka, ispat-ı müddea bir şeyle olmaz. Biz ehl-i hâliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir ve tezyin-i müddea zihnimizi işba’ etmiyor. Bürhan isteriz.

Muhakemat, s. 47

***

Hazmolmayan ilim telkin edilmemeli.

Hakikî mürşid-i âlim koyun olur, kuş olmaz; hasbî verir ilmini.

Koyun verir kuzusuna hazmolmuş musaffa sütünü.

Kuş veriyor ferhine lüabâlûd kayyını.

Sözler, Lemaat, s. 790

***

Âlim-i mürşid koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir.

Mektubat, s. 554

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: düşmanlık.

beliğ-i mukni: düzgün bir şekilde meramını anlatarak ikna edici olan.

berâhin-i kàtıa: kat’î, kesin deliller.

hakîm-i müdakkik: dikkatlice inceden inceye araştıran hikmet sahibi.

hased: başkasında olan bir 

nimeti çekememe.

ilcaat-ı zaman: çağın mecburiyetleri, zorlamaları.

ispat-ı müddea: iddia edilen şeyi ispat etme.

işba’: doyurma, tatmin etme.

kasavet-i kalp: kalp katılığı.

lüabâlûd: kusmuk, tükürükle karışık yiyecek.

mâlâyutak: güç yetirilmez, zor, imkânsız.

müteharri-i hakikat: hakikati arayan.

nâsih: nasihat eden, öğüt veren.

tasvir-i müddea: iddia edilen şeyleri zihinde canlandırma, hayal edip muhataba anlatma.

tenzil: indirme; değerini düşürme.

tergib: rağbet verme, isteklendirme.

terhib: korkutma.

teşhis-i illet: hastalığın teşhisi, belirlenmesi.

zaman-ı hâzıra: şimdiki zaman.

zaman-ı salife: geçmiş zaman.

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