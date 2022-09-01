Vazifemiz, etrafa iman nurları neşretmek

İkinci İşaret

Hizmet-i Kur’âniyeye ait inâyât-ı Rabbaniyenin ikincisi şudur ki:

Cenab-ı Hak, benim gibi kalemsiz, yarım ümmî, diyar-ı gurbette kimsesiz, ihtilâttan men edilmiş bir tarzda; kuvvetli, ciddî, samimî, gayyur, fedakâr ve kalemleri birer elmas kılıç olan kardeşleri bana muavin ihsan etti. Zayıf ve âciz omuzuma çok ağır gelen vazife-i Kur’âniyeyi, o kuvvetli omuzlara bindirdi, kemâl-i kereminden, yükümü hafifleştirdi.

O mübarek cemaat ise, Hulûsî’nin tabiriyle telsiz telgrafın ahizeleri hükmünde ve Sabri’nin tabiriyle Nur Fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve kıymettar muhtelif hasiyetleriyle beraber, yine Sabri’nin tabiriyle bir tevafukat-ı gaybiye nev’inden olarak, şevk ve sa’y ü gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette, esrar-ı Kur’âniyeyi ve envâr-ı imaniyeyi etrafa neşretmeleri ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda (yani hurufat değişmiş, matbaa yok, herkes envâr-ı imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda) ve fütur verecek ve şevki kıracak çok esbab varken, bunların fütursuz, kemâl-i şevk ve gayretle bu hizmetleri, doğrudan doğruya bir keramet-i Kur’âniye ve zâhir bir inayet-i İlâhiyedir.

Evet, velâyetin kerameti olduğu gibi, niyet-i halisenin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus lillâh için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde, ciddî, samimî tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-ı manevîsi bir velî-i kâmil hükmüne geçebilir; inâyâta mazhar olur.

İşte ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’ân’da arkadaşlarım! Bir kal’ayı fetheden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır; öyle de, şahs-ı manevînizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hâsıl olan fütuhattaki inâyâtı benim gibi bir bîçareye veremezsiniz. Elbette böyle mübarek bir cemaatte, tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işaret-i gaybiye var ve ben görüyorum, fakat herkese ve umuma gösteremiyorum.

Mektubat, s. 439

LÛ­GAT­ÇE:

envâr-ı imaniye: iman nurları, imana ait parıltılar.

esbab: sebepler.

esrar-ı Kur’âniye: Kur’ân’ın sırları.

fütursuz: usanmadan, bezmeden.

ihtilât: insanlarla görüşme, beraber olma.

inâyât-ı Rabbaniye: Allah’ın yardımları.

neşretmek: yaymak, dağıtmak, yayınlamak.

sa’y ü gayret: çalışma ve gayret.

tevafukat-ı gaybiye: görünmez, gizli uygunluklar; gaybî ve manevî bir inayetle, yapılan hizmetlere akseden yardımlar, görülen kolaylıklar.

uhuvvet: kardeşlik.

yarım ümmî: yazısı çok iyi olmayan.