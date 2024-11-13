"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Vazifemiz, ihlâs ile hareket etmektir

Risale-i Nur'dan
13 Kasım 2024, Çarşamba
Aziz, Sıddık, Bahtiyar Kardeşim Süleyman Rüşdü!

Seni ve kardeşin kahraman Burhan’ı ve senin iki mübarek, masum evladını ve senin hane halkını, Risale-i Nur namına ve umum şakirdler hesabına ruh u canımızla sizi tebrik ediyoruz. Böyle kudsî ve daimî sevap kazandıracak uhrevî bir hizmete muvaffakıyetinizi, Isparta ve bu memleket istikbalde alkışlayacaktır. Size çok hayırlı duaları kazandıracak. İnşaallah, Zülfikar gibi daha çok emsaline muvaffak olursunuz. Bu acib şerâit içinde bu fevkalade muvaffakıyet, hem Zülfikar’ın, hem sadakatinizin bir kerametidir. Çok mübarek olan senin rüyan –ki, emr-i İlâhî ile Kur’ân’ı Hazret-i Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâma vermek Hazret-i Cebrail’in vazifesinin bir cilvesidir– işarettir ki, bu hizmetiniz hem rıza-i İlâhiyeye, hem rıza-i Peygamberîye (asm) muvafıktır. Mu’cizat-ı Kur’âniyeyi, Mu’cizat-ı Ahmediye vasıtasıyla ümmet-i Muhammediyeye (asm) tebliğ etmek manasıyla senin rüyan tabir edilir.

Nasıl bir küçücük cam parçasında güneşin bir timsali, ziyasıyla o elindeki camı tutanla münasebettar olur, bir nevi muhabere eder; öyle de hususi bir tecellî ile, rüyalarda –Selef-i Sâlihînde bu çeşit rüyalar görülmüş– makbuliyet ve rıza alâmetidir. Hazret-i Peygamberin (asm) yanında gördüğün adam da, Nur ve Risale-i Nur Şakirdlerinin şahs-ı mânevîsidir.

* * *

Vazifemiz, ihlâs ile ve sebat ve tesanüdle ve mümkün olduğu kadar ihtiyatla, “sırren tenevveret” irşad-ı Alevîyi fiilen tasdik etmek, ona göre hareket etmektir. Yoksa muarızlara mukabele etmek ve onların hücumundan telâş etmek değil. Muvaffakıyet ve fütuhat-ı Nuriye ve revaç ile intişarı ise, vazife-i İlâhiyedir. Vazifemizi yapıp, vazife-i İlâhiyeye karışmamak gerektir diye, hem bana, hem sizin bedelinize teselli buldum.

* * *

O beş Ahmed’den Safranbolu’da Hasan Feyzi’nin tam yerine geçen tam vârisi Safranbolulu Ahmed Fuad’ın gayet samimi ve fedakârâne mektubunda, benim bedelime, aynen Hasan Feyzi, Hafız Ali gibi, bâkî kalan hayatını bana verip, benden evvel berzaha gitmek için dua ediyor. Halbuki şimdi Nurlara onun hayatı daha ziyade faydalıdır. Bana nisbeten genç, faal bir kardeşim, benden sonra, kardeşlerim gibi vazife-i Nuriyemi yapıyorlar diye kemal-i istirahat-i kalple ecelimi beklerim. Cenab-ı Hak, onun gibi çok fedakârları Nurlara kavuştursun.

Emirdağ Lahikası, s. 247-248

LÛ­GAT­ÇE:

fütuhat-ı Nuriye: Risale-i Nur ile yapılan iman ve Kur’ân hizmetinin, akıl ve kalpleri fethetmesi.

intişar: yayılma, dağılma, neşrolunma.

irşad-ı Alevî: Hz. Ali’nin (ra) manen irşad etmesi.

revaç: rağbet, kıymet, değer.

Selef-i Sâlihîn: Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ilk rehberleri; Ashab ile Tabiînin ileri gelenleri ve Tebe-i Tâbiînden olan Müslümanlar.

sırran tenevveret: gizli ve sır perdesi altında parlama, iman hizmetini yaygınlaştırma.

şerâit: şartlar.

tesanüd: dayanışma.

uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.

ziya: ışık.

Zülfikar: Risale-i Nur Külliyatından, içerisinde Haşir (10. Söz), Mu’cizât-ı Kur’âniye (25. Söz), Mu’cizât-ı Ahmediye (19. Mektub) risaleleri ile Hizb-i Nuriye’nin 

bulunduğu bir mecmua.

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu acının sorumlusu hepimiziz

    Gazze’yi yok ettik

    ABD, Birleşmiş Milletleri felç etti

    Arap Birliği nihayet: Kelimeler yetersiz

    Borrel: Etnik temizlik

    Vatandaşın güvenini kaybettiler

    Enflasyonun tahribatı büyük

    Orta Doğu'daki çatışmanın çözümü, ''Filistin Devleti''nin kurulmasından geçiyor

    İşgalci kafa sınır tanımıyor: 2025, Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacakmış!

    Filipinler'de Toraji Tayfunu alarmı: 2500 mahalle tahliye edilecek!

    İsrail'in BM üyeliğini askıya alın

    Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini 31 Aralık'a kadar uzattı

    Dünya Sudan'a da seyirci kaldı

    Pakistan - Pencap'taki 11 milyon çocuğun sağlığı tehlikede!

    Beyaz Saray’dan hâlâ “cak, cek”

    Netanyahu, Aralık'ta ifade verecek

    Mülâkat mağduru öğretmenler eylem yaptı

    Asgari ücret maratonu başlıyor

    İzmir - Selçuk'tan çok acı bir haber: 5 kardeş evlerinde çıkan yangında vefat etti

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Serdaroğlu’na cevap-1
    Ahmet BATTAL

    Bahçeli AKP’nin Gazi Hazretleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Tarikate girmeden mutluluğu nasıl yakalarız?
    Genel

    Gazze’yi yok ettik
    Cevher İLHAN

    “Açılım”la tefrika tuzağı
    Ahmet DURSUN

    Risale-i Nur’un dili
    İrem BAYRAKLILAR

    “Ablanı kaybettik”
    Genel

    Borrel: Etnik temizlik
    Genel

    ABD, Birleşmiş Milletleri felç etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.