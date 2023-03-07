"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2023 SALI - YIL: 54

“Vefat edenlerle yine görüşülecek”

Risale-i Nur'dan
07 Mart 2023, Salı
(On Üçüncü Rica’dan)

O Hâlık’ıma dayanıp tanıdıktan sonra, düşman suretini alan bütün şeyler düşmanlıklarını terk ettiler, ağlattıran hazin haller beni neşelendirmeye başladılar.

Hem çok risalelerde kat’î bürhanlarla da ispat ettiğimiz gibi, o hadsiz arzulara karşı iman-ı bi’l-ahiretten gelen nur ile öyle bir nokta-i istimdad verdi ki, değil küçücük ve muvakkat, kısa dünyevî ahbaplara karşı arzu ve rabıtalarıma, belki ebedü’l-âbâdda, âlem-i bekada, saadet-i ebediyede hadsiz uzun arzularıma kâfi gelebilir bir nokta-i istimdad verdi. Çünkü bir cilve-i rahmetiyle, muvakkat bir misafirhanesi olan bu dünyanın bir menzili olan şu zeminin yüzünde, o misafirlerini bir iki saat sevindirmek için bahar sofrasında had ve hesaba gelmez, sanatlı, şirin nimetlerini her baharda ihsan edip bir kahvaltı hükmünde o misafirlere yedirdikten sonra, mesken-i ebedîlerinde sekiz daimî Cenneti hadsiz bir zamanda hadsiz enva-ı nimetiyle doldurup ibadına ihzar eden bir Rahmanü’r-Rahîm’in rahmetine iman ile istinad edip intisabını bilen, elbette öyle bir nokta-i istimdad bulur ki, en edna derecesi, hadsiz ebedî emellere medet verip idame eder.

Hem o ayetin hakikatiyle, imanın ziyasından gelen nur öyle parlak bir surette tecellî etti ki, o zulümatlı olan cihât-ı sitteyi gündüz gibi aydınlattırdı. Çünkü bu medresem ve bu şehirde talebe ve dostlarımın arkalarında kalıp ağlamak vaziyetini şöyle aydınlattırdı ki, “Ahbabın gittikleri âlem karanlıklı değil. Yalnız yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz” diye ihtar etti. Ağlamayı tamamen kestirdi. Ve dünyada onların yerine geçecek ve benzeyecek olanları bulacağımı ifhâm etti.

Evet, lillâhilhamd, hem vefat eden Van medresesini Isparta medresesiyle ihya edip, oradaki ahbapları dahi, daha çok, daha kıymettar talebeler ve ahbaplarla manen ihya etti. Hem bildirdi ki, dünya boş, hâlî olmadığını ve harap olmuş bir memleket suretini yanlış tasavvur ettiğimi, belki Mâlik-i Hakikî, hikmetinin iktizasıyla, sun’î insanların levhasını değiştiriyor, mektubunu tazelendiriyor. Bir ağacın bir kısım meyvelerini kopardıkça yerine yine başka meyvelerin geldiği gibi, nev-i beşerde bu zeval ve firak dahi bir teceddüddür, tazelenmektir. İman noktasında, ahbapsızlıktan gelen elîmâne bir hüzün değil, belki başka, güzel bir yerde görüşmek üzere ayrılmaktan gelen lezizâne bir hüzün veren bir tazelenmektir.

Lem’alar, s. 381

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i beka: sonsuzluk âlemi, ahiret.

bürhan: delil.

cihât-ı sitte: altı taraf (sağ, sol, ön, arka, alt, üst).

ebedü’l-âbâd: sonsuzlukların sonsuzluğu; ahiret.

Hâlık: her şeyi yoktan var eden, Allah.

ibad: kullar.

ifhâm: anlatma, bildirme.

ihzar etmek: hazırlamak.

iman-ı bi’l-ahiret: ahirete iman.

muvakkat: geçici.

nokta-i istimdad: yardım dileme noktası.

rabıta: bağ.

zeval: sona erme, yok olma.

ziya: ışık.

Okunma Sayısı: 439
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hatay - Defne'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Hayırlı Olsun

    Deprem sonrası da ihlaller devam etti

    Bir aydır nakit yardımı alamadılar - Depremzede parasız ve açıkta

    Suudi Arabistan'daki kampanyada toplanan bağış miktarı 126 milyon doları aştı

    Millet İttifakı'nın Genel Başkanları ile Yavaş ve İmamoğlu hangi açıklamalarda bulundu?

    İran'da gündem toplu zehirlenme: 30 Kasım'dan beri 5 bin öğrenci zehirlendi - ''Failler en şiddetli cezayla yargılanacak''

    ''Rusya çoktan kaybetti''

    Pakistan'da intihar saldırısı: 9 polis öldü, 11 polis yaralandı

    Pakistan'daki üniversiteler de depremzedeler için seferber oldu

    Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları oynanacak

    Kazakistan’da kamuya açık alanlarda küfredenlere ağır ceza kararı

    Belçika radyoları depremzedeler için yayın yaptı

    '10 Mart'ta alacağımız seçim kararıyla süreci başlatıyoruz'

    ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı

    AB' den Yunanistan'a yardım

    Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakli yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlık
    Genel

    Hayırlı Olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf Aleyhisselam’ın vefa imtihanı
    Risale-i Nur'dan

    “Vefat edenlerle yine görüşülecek”
    Ahmet BATTAL

    Dizi dizi fidanlıklar, diz dize fidanlar…
    Ali FERŞADOĞLU

    Aleyhinde karar veren kadıyı sürgüne mi gönderdi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    73 yıl önceki (1950) seçim süreci
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Kaş çatmak, tebessüm ve adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.