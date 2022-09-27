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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Yaşasın ittihad-ı millî; ölsün ihtilâf

Risale-i Nur'dan
27 Eylül 2022, Salı
(HÜRRİYETE HİTAP)

[Dünden devam]

Üçüncüsü: Ben vaizleri dinledim; nasihatleri bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasavet-i kalbimden başka üç sebep buldum:

Birincisi: Zaman-ı hâzırayı zaman-ı salifeye kıyas ederek yalnız tasvir-i müddeayı parlak ve mübalâğalı gösteriyorlar. Tesir ettirmek için, ispat-ı müddea ve müteharri-i hakikati ikna lâzım iken, ihmal ediyorlar.

İkincisi: Bir şeyi terğib veya terhib etmekle ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden, muvazene-i Şeriatı muhafaza etmiyorlar.

Üçüncüsü: Belâgatin muktezâsı olan hale mutabık, yani ilcaat-ı zamana muvafık, yani teşhis-i illete münasip söz söylemezler. Güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar, sonra konuşuyorlar.

Hâsıl-ı Kelâm: Büyük vaizlerimiz hem âlim-i muhakkik olmalı, tâ ispat ve ikna etsin; hem hakîm-i müdakkik olmalı, tâ muvazene-i Şeriatı bozmasın. Hem beliğ-i mukni olmalı, tâ muktezâ-yı hal ve ilcaat-ı zamana muvafık söz söylesin. Ve mizan-ı Şeriatla tartsın. Ve böyle olmaları da şarttır.

Yaşasın Şeriat-ı Garra, yaşasın adalet-i İlâhî!..

Yaşasın ittihad-ı millî; ölsün ihtilâf.

Yaşasın muhabbet-i millî; gebersin ağraz-ı şahsiye ve fikr-i intikam!

Yaşasın şecaat-i mücessem askerler! Yaşasın satvet-i müşahhas ordular! Yaşasın akıl ve tedbir-i mücessem dindar cemiyet-i ahrar ve Nur Talebeleri!(*)

Yaşasın yaraları tedavi etmek fikrinde olan Halife-i Peygamber!

Kürdistan dağ ağacının meyvesi, hazmı sakildir ve dikkatlice çiğneyiniz; tâ hazmolsun. Yoksa helâl etmeyeceğim. Eğer siz de, iki gazeteci nasıl sözümü tahrif etmiş, öyle okursanız Allah imdat eyleye! İrticalen söylemişim, lâkin her bir kelimede bir maksadım var, dikkat ediniz; tâ ki [“Nice doğru işleri ayıplayanlar vardır ki, bu onların anlayışının sakatlığındandır”]a mâsadak olmayasınız, vesselâm.

Said Nursî

Dipnot:

(*) Buradan sonraki ifadeler H. 1326 (M. 1908-1909) baskılı Nutuk eserinde yer almaktadır.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 97

LÛ­GAT­ÇE:

ağraz-ı şahsiye: şahsî garazlar, kinler, düşmanlıklar.

belâgat: hitap ettiği kimselere uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatli söz söyleme.

beliğ-i mukni: düzgün bir şekilde meramını anlatarak inandırıcı olan.

hakîm-i müdakkik: dikkatlice inceden inceye araştıran hikmet sahibi.

ilcaat-ı zaman: çağın mecburiyetleri, zorlamaları.

ittihad-ı millî: millî birlik, milletin birliği.

kasavet-i kalp: kalp katılığı.

muktezâ-yı hal: halin gerektirdiği, durum ve şartların gereği.

müteharri-i hakikat: hakikati arayan.

tasvir-i müddea: iddia edilen şeyleri zihinde canlandırma, hayal edip muhataba anlatma.

tergib: rağbet verme, isteklendirme.

terhib: korkutma.

teşhis-i illet: hastalığın teşhisi, belirlenmesi.

zaman-ı salife: geçmiş zaman.

 

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