"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yaz mevsiminde yeryüzü temâşâsı

Risale-i Nur'dan
20 Temmuz 2023, Perşembe
ON YEDİNCİ PENCERE

“Muhakkak ki, göklerde ve yerde mü’minler için Allah’ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden deliller vardır.” [Casiye Suresi: 3]

Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki, icad-ı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cûd-u mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatı gör.

Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden icad-ı eşyadaki sür’at-i mutlaka dahi kemâl-i mevzuniyet içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Hem ehemmiyetsizliği, belki çirkinliği iktiza eden kesret-i mutlaka dahi kemâl-i hüsn-ü sanat içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak.

Hem sanatsızlığı, basitliği iktiza eden icad-ı eşyadaki sühulet-i mutlaka dahi nihayetsiz derecede sanatkârlık ve maharet ve ihtimamkârlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandukçaları ve programları ve tarihçe-i hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak.

Hem ihtilâf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve bu’d-u mutlak dahi bir ittifak-ı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktâr-ı zeminde zer’ edilen her nevi hububata bak.

Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemâl-i ihtilât, bilâkis kemâl-i imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yeraltına karışık atılan ve madde itibarıyla birbirine benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemâl-i imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere, kemâl-i imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif a’zâ ve hüceyrata göre kemâl-i imtiyazla ayrılmalarına bak, kemâl-i hikmet içinde kemâl-i kudreti gör.

Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede kıymettar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hadsiz acâib-i sanat içinde, yeryüzünün Rahmanî sofrasında yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak, kemâl-i rahmeti kemâl-i sanat içinde gör.

İşte bütün rûy-i zeminde gayet kıymettarlık ile beraber hadsiz ucuzluk ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilât ve karışıklık ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklık ile beraber son derece muvafakat ve benzeyiş ve son derece benzemek içinde gayet derecede sühulet ve kolaylık ile beraber gayet derecede ihtimamkârâne yapılış ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde sür’at-i mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derecede hüsn-ü sanat ve son derece hüsn-ü sanat içinde nihayet derecede sehavet ile beraber intizam-ı mutlak, elbette gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi, bir Kadîr-i Zülcelâl’in, bir Hakîm-i Zülkemâl’in, bir Rahîm-i Zülcemal’in vücub-u vücuduna ve kemâl-i kudretine ve cemal-i rububiyetine ve vahdaniyetine ve ehadiyetine şehadet ederler, “lehü’l-esmâü’l-hüsnâ” sırrını gösterirler.

Sözler, s. 746

Okunma Sayısı: 681
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'den ABD'ye "misilleme" uyarısı

    Vatandaş: Aldatıldık

    ÖTV zamları mahkemelik

    Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

    Altında yükseliş sürüyor

    Türkiye sıcaklarla boğuşuyor

    Vatandaş: Aldatıldık

    MKE fabrikasında o birim 3 ay boş kalmış

    ÖTV zamları mahkemelik

    Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi

    Elazığ'da otobüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı

    Cilo buzullarında kaybolan öğretmenin de cansız bedenine ulaşıldı

    Netanyahu karşıtı protestolara İsrail polisi müdahale etti

    Kabe'nin örtüsü Hicri yılın ilk günü değiştirildi

    Fransa'da protestoda gence şiddet uygulamadan 7 polise gözaltı

    Rus ordusu Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi

    Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

    Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

    Marmara’nın altı da ısınıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Darbe planının dışına çıkıldı”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyaset denizinde yeni dip dalgaları
    Süleyman KÖSMENE

    Nasr Sûresinden bazı sırlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah Allah bu nasıl sevmek, bu nasıl şefkat!?
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde yeryüzü temâşâsı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Sahibini bulan ünvan
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuduğumuzu anlamaya çalışıyoruz
    Genel

    Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.