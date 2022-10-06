Zat-ı Ahmediye’nin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti

Evet, şu âlemin Mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurâne, alîmâne, hakîmâne olduğu hâlde, hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf, kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekâtına şuuru ve ıttılâı bulunmasın.

Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf-ı Alîm, o ferd-i mümtazın harekâtına ve daavatına (dualarına) ıttılâı bulunduğu hâlde, ona karşı lâkayt kalsın, ehemmiyet vermesin.

Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm, onun dualarına lâkayt kalmadığı hâlde, o duaları kabul etmesin.

Evet, zat-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti, insan ve bütün kâinatın mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki, şu kâinatın mevcudatı esma-i İlâhiyeyi okutan birer mektubat-ı Samedâniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymettar ve manidar birer mevcutturlar. Eğer o nur olmasa idi, mevcudat fenâ-i mutlaka mahkûm ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karmakarışık, tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı.

İşte şu sırdandır ki, insanlar zat-ı Ahmediyenin (asm) duasına “Âmin” dedikleri gibi, Arş ve ferş ve serâdan Süreyya’ya kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip, alâkadarlık gösteriyorlar. Zaten ubudiyet-i Ahmediyenin (asm) ruhu, duadır. Belki kâinatın harekâtı ve hidematı bir nevi duadır. Meselâ, bir çekirdeğin hareketi, Hâlık’ından, bir ağaç olmasına bir nevi duadır.

Sözler, Onuncu Söz, s. 91

LÛ­GAT­ÇE:

hidemat: hizmetler.

ıttıla’: tanıma, bilme.

inkişaf: açılma, görülme.

masnuat: sanatla yapılmış şeyler; Allah’ın eşsiz yaratma sanatının eserleri.

mektubat-ı Samedâniye: Cenab-ı Hakkın Samed olduğu, yani Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde her şeyin Kendisine muhtaç olduğu manasını ifade eden mektuplar.

Mutasarrıf: sonsuz tasarruf sahibi olan Allah.

Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm: her şeyde dilediği gibi tasarrufta bulunan, sonsuz kudret ve rahmet sahibi olan Allah.

serâdan Süreyya’ya: yerden Ülker yıldızına kadar; birbirine zıt ve uzak şeyler için söylenen bir ifadedir.

ubudiyet-i Ahmediye: Hz. Muhammed’in

(asm) kulluğu.

ziya: ışık.

zulmet-i evham: vehim, şüphe ve vesvese karanlıkları.