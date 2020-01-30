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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Zelzele gibi vakıalar, tesadüf oyuncağı değiller

Risale-i Nur'dan
30 Ocak 2020, Perşembe
(Dünden devam)

Yedinci Suâl: Bu hâdise-i arziye, bu memleketin ahali-i İslâmiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor?Elcevap: Bu hâdise hem şiddetli kışta hem karanlıklı gecede hem dehşetli soğukta hem Ramazanın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması hem tahribatından intibaha gelmediklerinden hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delâletiyle bu hâdise ehl-i imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. 

Bîçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var: 

Biri: Hataları az olmak cihetiyle, temizlemek için tacil edildi. 

İkincisi: O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslâmiyet hamîleri az veya tam mağlûp olmak fırsatıyla ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladı ihtimali var. 

Sözler, On Dördüncü Sözün Zeyli, s. 202

***

Ey nefsim! 

Deme: “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış; herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.” Çünkü ölüm değişmiyor; firak bekaya kalbolup, başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peyda ediyor.

Hem deme: “Ben de herkes gibiyim.” Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musîbette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır. 

Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada, nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hâdisat-ı kevniye, tesadüf oyuncağı değiller. Meselâ, zemine nebatat ve hayvanat envâından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde, gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âlî gayeler içinde kemâl-i intizam ile meczub Mevlevî gibi devredip döndürmesini bildiğin hâlde, nasıl oluyor ki, küre-i arzın benî Âdem’den, bahusus ehl-i imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı gafletin sıklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi (HÂŞİYE) mevtâlûd hâdisat-ı hayatiyesini, bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz, tesadüfî zannederek bütün musîbetzedelerin elîm zayiatını bedelsiz, hebaen mensur gösterip, müthiş bir ye’se atarlar. Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hâdiseler, bir Hakîm-i Rahîm’in emriyle ehl-i imanın fânî malını sadâka hükmüne çevirip, ibka etmektir ve küfran-ı nimetten gelen günahlara keffarettir. 

Nasıl ki bir gün gelecek, şu musahhar zemin, yüzünün ziyneti olan âsâr-ı beşeriyeyi şirkâlûd, şükürsüz görüp çirkin bulur. Hâlık’ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah’ın emriyle, ehl-i şirki Cehenneme döker; ehl-i şükre, “Haydi, Cennete buyurun” der.

HÂŞİYE: İzmir’in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır.

Sözler, On Dördüncü Söz, s. 196-197

LÛ­GAT­ÇE:

âsâr-ı beşeriye: İnsanların eserleri.

beka: Sonsuzluk.

delâlet: İşaret, delil olma, gösterme.

ehl-i zındıka: Allah’a ve âhirete inanmayanlar.

emare: Belirti, işaret.

etvar-ı gaflet: Gaflet tavırları, Allah’ın emir ve yasaklarını unutarak sergilenen haller.

firak: Ayrılık.

hâdisat-ı kevniye: Varlıklarla ilgili olaylar.

hâdise-i arziye: Yeryüzü ile ilgili olay.

Hakîm-i Rahîm: Sonsuz merhamet sahibi ve her şeyi belli bir hikmetle yapan Cenab-ı Hak.

hâmî: Himaye edici, koruyucu.

hebaen mensur: Boşu boşuna.

ibka etmek: Ebedîleştirmek, 

intibah: Uyanma.

kalbolmak: Değişmek.

küfran-ı nimet: Nimet bilmemek, nimeti inkâr etmek, nankörlük.

küre-i arz: Dünya, yer küre.

mevtâlûd: Ölüm bulaşmış, ölümle karışık.

musahhar: Emir dinleyen, itaat eden.

mülhid: Allah’ı inkâr eden, dinden çıkmış, dinsiz.

perestiş: Taparcasına sevmek.

sıklet-i maneviye: Manevî ağırlık.

şirkâlûd: Şirk karışmış, şirke bulaşmış.

tacil: Çabuklaştırma.

yeis: Ümitsizlik.

zelzele: Yer sarsıntısı, deprem.

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