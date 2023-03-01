Zelzele naraları bir zemzeme-i ezkâr

Şimdi başını kaldır, şu kâinata bir bak, onun ile bir konuş. Evvelki yolumuzda pek müthiş görünürdü. Şimdi de mütebessim, her tarafa gülüyor, nazeninâne niyaz ve avaz.
Görmez misin: Gözümüz arımisal olmuştur, her tarafa uçuyor. Kâinat bostanıdır, her tarafta çiçekler. Her çiçek de veriyor ona bir âb-ı leziz.
Hem ünsiyet, teselli, tahabbübü veriyor. O da alır getirir, şehd-i şehadet yapar. Balda bir bal akıtır o esrarengiz şehbaz.
Harekât-ı ecrama, ya nücum, ya şümusa nazarımız kondukça, ellerine verirler Hâlık’ın hikmetini, hem mâye-i ibreti; hem cilve-i rahmeti alır, ediyor pervaz.
Güya şu güneş, bizlerle konuşuyor. Der: “Ey kardeşlerimiz! Tevahhuşla sıkılmayınız. Ehlen sehlen, merhaba, hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin; ben bir mumdar-ı şehnaz.
“Ben de sizin gibiyim; fakat safî, isyansız, mutî bir hizmetkârım. O Zat-ı Ehad-i Samed ki, mahz-ı rahmetiyle hizmetinize beni musahhar-ı pürnur etmiş. Benden hararet, ziya; sizden namaz ve niyaz.”
Yahu, bakın kamere. Yıldızlarla denizler, her biri de kendine mahsus birer lisanla, “Ehlen sehlen, merhaba,” derler. “Hoş geldiniz, bizi tanımaz mısınız?”
Sırr-ı teâvünle bak, remz-i nizamla dinle. Her birisi söylüyor: “Biz de birer hizmetkâr, rahmet-i Zülcelâl’in birer âyinedarıyız; hiç de üzülmeyiniz, bizden sıkılmayınız.
“Zelzele naraları, hâdisat sayhaları sizi hiç korkutmasın, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemzeme-i ezkâr, bir demdeme-i tesbih, velvele-i naz ü niyaz.
“Sizi bize gönderen o Zat-ı Zülcelâl, ellerinde tutmuştur bunların dizginlerini.” İman gözü okuyor yüzlerinde ayet-i rahmet, her biri birer avaz.
Sözler, s. 830
LÛGATÇE:
âb-ı leziz: tatlı su.
demdeme-i tesbih: tesbih sesleri, Allah’ın bütün kusur ve noksanlardan uzak olduğunu hatırlatan sesler.
harekât-ı ecram: gezegenlerin, gök cisimlerinin hareketleri.
mâye-i ibret: ibretin mayası,
temeli, özü.
mumdar-ı şehnaz: çok güzel ışık verici, ışık veren güzel.
nara: yüksek sesle bağırma, haykırma.
nücum: yıldızlar.
şehbaz: beyaz doğan kuşu, akdoğan.
şehd-i şehadet: şehadet balı, mahlûkatın Allah’ın varlık ve birliğine delil olmalarına şahit olmaktan doğan bal gibi lezzet.
şümus: güneşler.
velvele-i naz ü niyaz: Allah’a yalvarma ve dileklerini sunmaktan doğan
coşkulu sesler.
zelzele: sarsıntı, deprem.
zemzeme-i ezkâr: Allah’ı anmaktan doğan ahenkli güzel ses.