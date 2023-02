Zelzele naraları bir zemzeme-i ezkâr

BAŞINI KALDIR, ŞU KÂİNATA BİR BAK!

Şimdi başını kaldır, şu kâinata bir bak, onun ile bir konuş. Evvelki yolumuzda pek müthiş görünürdü. Şimdi de mütebessim, her tarafa gülüyor, nazeninâne niyaz ve avaz.

Görmez misin: Gözümüz arımisal olmuştur, her tarafa uçuyor. Kâinat bostanıdır, her tarafta çiçekler. Her çiçek de veriyor ona bir âb-ı leziz.

Hem ünsiyet, teselli, tahabbübü veriyor. O da alır getirir, şehd-i şehadet yapar. Balda bir bal akıtır o esrarengiz şehbaz.

Harekât-ı ecrama, ya nücum, ya şümusa nazarımız kondukça, ellerine verirler Hâlık’ın hikmetini, hem mâye-i ibreti; hem cilve-i rahmeti alır, ediyor pervaz.

Güya şu güneş, bizlerle konuşuyor. Der: “Ey kardeşlerimiz! Tevahhuşla sıkılmayınız. Ehlen sehlen, merhaba, hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin; ben bir mumdar-ı şehnaz.

“Ben de sizin gibiyim; fakat safî, isyansız, mutî bir hizmetkârım. O Zat-ı Ehad-i Samed ki, mahz-ı rahmetiyle hizmetinize beni musahhar-ı pürnur etmiş. Benden hararet, ziya; sizden namaz ve niyaz.”

Yahu, bakın kamere. Yıldızlarla denizler, her biri de kendine mahsus birer lisanla, “Ehlen sehlen, merhaba,” derler. “Hoş geldiniz, bizi tanımaz mısınız?”

Sırr-ı teâvünle bak, remz-i nizamla dinle. Her birisi söylüyor: “Biz de birer hizmetkâr, rahmet-i Zülcelâl’in birer âyinedarıyız; hiç de üzülmeyiniz, bizden sıkılmayınız.

“Zelzele naraları, hâdisat sayhaları sizi hiç korkutmasın, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemzeme-i ezkâr, bir demdeme-i tesbih, velvele-i naz ü niyaz.

“Sizi bize gönderen o Zat-ı Zülcelâl, ellerinde tutmuştur bunların dizginlerini.” İman gözü okuyor yüzlerinde ayet-i rahmet, her biri birer avaz.

Sözler, s. 830



LÛ­GAT­ÇE:

âb-ı leziz: tatlı su.

demdeme-i tesbih: tesbih sesleri, Allah’ın bütün kusur ve noksanlardan uzak olduğunu hatırlatan sesler.

harekât-ı ecram: gezegenlerin, gök cisimlerinin hareketleri.

mâye-i ibret: ibretin mayası,

temeli, özü.

mumdar-ı şehnaz: çok güzel ışık verici, ışık veren güzel.

nara: yüksek sesle bağırma, haykırma.

nücum: yıldızlar.

şehbaz: beyaz doğan kuşu, akdoğan.

şehd-i şehadet: şehadet balı, mahlûkatın Allah’ın varlık ve birliğine delil olmalarına şahit olmaktan doğan bal gibi lezzet.

şümus: güneşler.

velvele-i naz ü niyaz: Allah’a yalvarma ve dileklerini sunmaktan doğan

coşkulu sesler.

zelzele: sarsıntı, deprem.

zemzeme-i ezkâr: Allah’ı anmaktan doğan ahenkli güzel ses.