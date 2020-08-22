Zemin yüzünde umûmî bir rahmet ve kerem var

Bir zaman Kastamonu’da, “Hâlık’ımızı bize tanıttır” diyen lise talebelerine, sâbık Altıncı Mesele’de, mektep fünununun dilleriyle verdiğim dersi Denizli Hapishanesi’nde benimle temas edebilen mahpuslar okudular.

Tam bir kanaat-ı imaniye aldıklarından, ahirete bir iştiyak hissedip, “Bize ahiretimizi de tam bildir; tâ ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın” dediler. Ve Denizli hapsindeki Risale-i Nur Şâkirdlerinin ve sâbıkan Altıncı Mesele’yi okuyanların arzuları ile, ahiret rüknünün dahi bir hülâsasının beyanı lâzım geldi. Ben de, Risale-i Nur’dan bir kısacık hülâsa ile derim:

Nasıl ki “Altıncı Mesele”de, biz, Hâlık’ımızı Arz’dan, semâ­vâttan sorduk; onlar, fenlerin dilleriyle güneş gibi Hâlık’ımızı bize tanıttırdılar. Aynen biz de ahiretimizi başta o bildiğimiz Rabbimizden, sonra Peygamberimizden (asm), sonra Kur’ân’ımızdan, sonra sâir peygamberler ve mukaddes kitaplardan, sonra melâikelerden, sonra kâinattan soracağız.

İşte birinci mertebede, ahireti Allah’tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle ve fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla, “Evet, ahiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum” ferman ediyor. Onuncu Söz on iki parlak ve kat’î hakikatler ile bir kısım isimlerin ahirete dair cevaplarını ispat ve izah eylemiş.

Burada, o izaha iktifâen, gayet kısa bir işaret ederiz:

Evet, “Madem hiçbir saltanat yoktur ki, o saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın.

Elbette rububiyet-i mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisab ve tâat ile fermanlarına teslim olanlara mükâfatı ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkâr edenlere de mücâzâtı, o rahmet ve cemâle, o izzet ve celâle lâyık bir tarzda olacak” diye, Rabbü’l-Âlemîn ve Sultanü’d-Deyyan isimleri cevap veriyorlar.

Hem “Madem güneş gibi, gündüz gibi, zemin yüzünde bir umûmî rahmet ve ihâtalı bir şefkat ve kerem, gözümüzle görüyoruz. Meselâ o rahmet, her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları Cennet hurileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip, bizlere uzatıp, ‘Haydi alınız, yiyiniz!’ dediği gibi, bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı, tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeği bizlere giydirdiği gibi, bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklarda binler batman taamları bizim için saklayan ve ihtiyat zahîresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat, elbette hiç şüphe olamaz ki, bu derece nazeninâne beslediği bu sevimli ve minnettarları ve perestişkârları olan mü’min insanları idam etmez. Belki onları daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayat-ı dünyeviye vazifesinden terhis eder” diye, Rahîm ve Kerîm isimleri sualimize cevap veriyorlar, “El-Cennetü hakkun” diyorlar.

Asâ-yı Musa, s. 38



LÛ­GAT­ÇE:

Arz: Yer, dünya.

el-Cennetü hakkun: Cennet haktır.

Hâlık: Yoktan yaratan, her şeyi yoktan var eden, yaratıcı; Allah.

ihâtalı: Kuşatıcı.

mücazat: Bir suça karşı verilen ceza, karşılık.

perestişkâr: Aşırı derecede düşkün olan, çok seven.

rububiyet-i mutlaka: Cenab-ı Hakk’ın her şeyi kuşatan ve emri altında tutan kayıtsız, şartsız terbiye ediciliği.

Sultanü’d-Deyyan: Kullarının hakkını en iyi bilen, onları mükâfatlandıran ve cezalandıran sultan; Allah.

tâat: İtaat etme, boyun eğme, emre uyma.

zahîre: Gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hububat, yiyecek.