Çağı yakalamak

Her şeyden önce inançla dirilmiş, İlahi gaye ile donanmış bir insanın kendi çağını okuması gerekir. Zira her devrin şartları ve özellikleri apayrıdır. Buna göre milletlerin algıları ve kabulleri de farklıdır.

Farklı devir ve asırlardan nebiler ve kitapların gelmesindeki hikmetlerden biri de bu olabilir. Gelen uyarıcı zamanın bozuk düşünce, inanç ve tutumlarını Allah’ın izniyle değiştirmeye çalışmıştır.

Son peygamberden (asm) sonra da devirlerin, şartların değişiminde müslüman çağı nasıl yakalamıştır? İşte burda tam da zamanı okumak çok önemli yer alıyor. O devrin sosyolojik ve psikolojik tüm yönlerini tahlil etmeden o zamanı okumak mümkün değildir. Müslüman içtimai, iktisadi ve siyasi kriterlerini iyi bilmesi lazımdır ki inancı ve davası adına yeni metotlar, yeni stratejiler geliştirebilsin. Bu noktada içinde bulunduğumuz zamanın nasıl da başdöndürücü bir değişim ve dönüşüm üzere olduğunu ve bu konuda zamana ayak uydurmada güçlük çektiğimiz malum. Çünkü bu yakın zaman itibariyle toplumlar inancı, ahlakı ve değerleri hiçe sayan bir anlayış ve yönelim ile karşı karşıya olduğundan, insanlığa ‘insan olma’k için nasıl bir yol izlenmesi üzerinde durulmalıdır. Bunun için mümince bir bakışla hayatı, toplumu ve zamanı iyi okumalıdır.

Toplumun algılarını, eğilimlerini ve rağbet ettiklerini bilmez ve bunları umursamazsak o topluma hitap edemeyiz. Diyelim ki topluma hitap edebiliyoruz peki bu yeterli mi? Eğer kötülükler belli mahfiller ve belli oluşumlar tarafından planlar dahilinde yapılıyorsa işte burada bir daha düşünmeniz gerekiyor. Bu işin diğer boyutu da bu.

Zira görünmeyen düşmanlar, fıtrata ters olan ne varsa bunları her yere yayıyorlar. Kur’an’ın anlattığı helak olmuş kavimlerin tüm özellikleri ve sapkınlıkları sahnede. Onları âyet şöyle tarif ediyor: “İnkar edenlere gelince onlar dünya zevklerinin peşine düşerler ve hayvan gibi yiyip içerler. Oysa onların ahirette varacağı yer ateştir.” (Muhammed Suresi, 12)

Bugün nükleer güçten daha tehlikeli bir silaha dönüşmüş olan bu inançsızlik projelerı karşısında Kur’anî anlayışın ve metotların belli bir mücadele metodu olarak hayata geçirilmesi gerekiyor. Böylece fıtrata dönüşün, insan olmanın ve hayvanlık derecesinden kurtulmanın yolu açılsın.

Küresel planda deccaliyet yüklendiyse kitlelere, bunun karşında ehli imana mehdi misal bir aksiyonla hareket etmek ve insanlığı uyandırmak düşer.

Bir yanda efendimizin (asm) fazileti, bir yanda Hz. Nuh’un (as) dirayeti, bir yanda Hz. Musa’nın (as) metaneti ve bir yanda diğer nebilerin mücahedesi bize rehber olmalıdır. Her nebinin bizim hayatımızda kılavuz olacak yanı, her mücadelenin gününüzde bir karşılığı bulunmaktadır. Yoksa Kur’an’ı Kerim onların kıssalarıni ne için anlatmış olsun ki?

İnşallah bu dehşetli zamanı rabbanî inayet ve rahmani kuvvetle aşıp, selametle geçeriz...