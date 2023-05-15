Millet bütünlüğünü bozan, İman kardeşliğini kalplerden silmeye yönelik, İslami değerlerin sosyal hayatta zayıflamasını netice veren tüm girişim ve hareketler tüm hızıyla cereyan ediyor.

Bu hareketler gerek devşirme aydınlar eliyle, gerek medya eliyle yapılmıştır. Bunların içinde en etkili olanı aydın geçinenler vasıtasıyla olmuştur.

Peki kim bu devşirmeler? Biz bunları tanıyor muyuz. İşte şu ayet onları resmediyor. “Erkeği ile kadınıyla münafıklar birbirine benzer kötülüğü özendirip, iyiliği engellerler, Hayır için harcama yapmazlar. Onlar Allah’ı umursamadılar. O da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir.” (Tevbe 67)

Onların kökleri tarihin derinliklerinde paganlığa dayanır, her yüzyılda farklı kimlik ve isimle ortaya çıkan münafık bir güruhtur.

Osmanlının yükseliş döneminden itibaren önemli kademelerde iş başına gelmeye başlamışlardır. Devlet-i âliyenin içine çöreklenip içten çürütmeye çalıştılar.

Bu guruplar, kendilerini gizleyerek hümanist, insancıl, hayvan sever, kadın hakları savunucuları olarak lanse ederler. En çok bilim, sanat ve kültür alanını kullanarak etkinlik yapıyorlar.

Bu akımlar milletin inancını hedef alarak toplumları çökerterek kimliksiz hale çevirip yönetmek istemektedirler. Yakın tarihimizde buna çok örnek vardır.

Dünya üzerinde ve Türkiye’de elit bir kesim olarak azınlıkta yer aldıkları halde siyaseti ve sosyal hayatı onlar dizayn ederler. Sanatçı ve sinemayla milletin ahlakını deforme ederken, milletin çocuklarını zehirlenmektedirler.

Şu anda içimizdeki devşirme zihniyetler eliyle kültür alanları doldurulmuş, film, oyun, haber platformları ile gençliği tamamen yoldan çıkarmaya çalışmaktadırlar.

Ateizm ve benzeri sapkınlığın gençler arasında taraf bulması en azından normal karşılanması bu çalışmaların sonucudur. Eğer Müslüman toplum kendi sanatsal alanına yatırım yapmaz, kendi filmini çekmez, kendi kültür ağını canlandırmazsa bu şerirlerin, facirlerin yaptığı fesada uğramaya devam eder.

Bu vatanın has evlatları tekrar kendi olmak ve yeniden dirilmek için başta inancı ile köklerine dönmeli ve bizi biz yapan değerleri yeşertmelidir.

Bunun için tahribatın olduğu yerden başlamalı bunun vasıtası olan ama şeytana hizmet eden vesileleri rahmani çizgiye çekerek insanlığın, İslamın hizmetine koymalıdır.

Geç kalmış olsak da artık devşirmeleri, etki alanlarını ve kullandıkları yön yöntem ve figüranları iyi tanımalıyız. Buna birçok örnek vardır. Daha geçen yüzyıl başında milyon dolar parayı medya ve sinemaya yatırım yapmış olan aileler ve vakıflar var ve bunlar dünya üzerinde kötülük yaymaya devam ediyorlar.

O zaman için eğlence aracı zannedilen bu alanlar aslında tam da zihin ve ruhi hayatı dönüştürme aracı olmuştur. Müslümanlarsa bir yüzyıldan beri sinemaya uzak durdular, medyaya tam sahip çıkmadılar. Halbuki bütün dini manevi, ahlakî değerlerimiz buradan vuruldu.

Şimdi ne yapmalı ne etmeli mutlaka bu araçlara sahip olmalı, Hakkın emrinde, hakikat resmeden, kendi değerlerimizi konuşan dijital ve sanal dünyamız olmalı. Bizi biz yapan eserler ortaya konarak bir kere daha asrın idrakine İslami sunmalıyız. ‘Bu meseleler beni ilgilendirmez’ diye bakarsak Allah muhafaza her yönden zarar ederiz. Selam ve dua ile...

