Ebû Zer’den bu güne bir bakış

Asrı Saadetin kaynağında vahiy ve Resûlullah olduğu hâlde, o devri saadetlendiren Efendimizin yanında bulunan sahabesinin emsalsiz inanç, dirayet ve gayretleri de takdire şayan bir konudur.

İşte Ebû Zer; baştan ayağa serapa sıdk, zühd, takva ve cesaret ile donanmış olduğu hâlde, kılı kırk yaran bir hak ve hakikat arayışı içinde olması, onun hayatı boyunca gayet titiz, mudakkik, hakperest ve istiğnâ içinde olmaya sevk etmistir. Böylesine tavizsiz tutumu, hakkı hiç bir şeye değişmeyen yönüyle, o bir numune-i imtisaldir. İslamı zihinlerden toplumun her kesimine doğru yayılan bir devrim yani inkılâp olarak görmüş ve bu rahmet eksenli dönüşümün aslında insanlar arasında eşitlenmeyi ve adaleti sağlayan nizam olduğunu savunmuştur.

Ona göre İslam tam bir paylaşım medeniyetidir. Elindekini bölüşmek, verilen her nimeti başkasıyla pay ederek yaşamak onun yaşam tarzıdır. Aslen Allah Resulünün (asm) hayat tarzı ve sünnetidir bu. O bu anlayışı gereği mal stoklamayı veya bir ömür boyu yetecek mülk edinmeyi Kur’ân’ın ruhuna uygun bulmaz. Zira ayette şöyle buyruluyor: “Biriktirilen altın ve gümüş cehennem ateşi ile kızdırılıp, alınları yanları ve sırtları bunlarla dağlanacağı gün onlara, ‘Bu sizin biriktirdiğiniz, hazinedir tadın bakalım’ denilecektir”. (Tevbe suresi 34 -35)

Bu konuda sahabeden bazıları ile karşı karşıya gelmiş ve ele geçen imkânların dağıtılmamasına ve biriktirilmisine toplumda fakir varken mal yığılmasına karşı çıkmıştır. Bunu Peygamber (asm) den bir çok nakilde bulunarak paylaşımı ve daimâ infak etmeyi Kur’ân hükmü olarak belirtmiştir. Bu konuyla ilgili şöyle bir rivayette bulunur: “Bir gün mescitte Efendimizle (asm) otururken Ya resulallah dünya geçimi olarak elimde ne bulundurayım? dedim, O da üç günlük ihtiyaç ve imkânın dışında olanı infak et dedi, bu zühd ve takva için en iyisidir buyurdu.”

Daha bunun gibi hadis ve ayetleri kendine rehber tutan Ebû Zer, muhteşem bir hayat ortaya koymuş, bütün ümmete örnek teşkil edecek model oluşturmuştur.

Onun hakkında Allah Resulü (asm) “Göğün altında ve yerin üzerinde Ebu Zer’den daha doğru konuşan bir kimse yoktur” demiştir. Çünkü insanca bir hayat arayan tüm insanların, İslam’ın ruhunu ve Kur’an’ın hakikatlerini yeniden öğrenmek isteyen tüm Müslümanların, zühd ve takvayı her boyutuyla yaşamak isteyen tüm müminler için harika bir rehberdir o.

Hele ki bu asırda her mümin için daha ciddi anlamda gözden geçirilmeli onların hayatı ve düsturları. Zira dünyevilik boyumuzu aşmış, neredeyse yutmuştur ruhları.

Böyle kesâfet ve hevai heves içinde çırpınan her mümin fert urvatûl vuska olarak Kur’ân ve sünnetin aynası olan bu harika zâtları kendine ölçü almalıdır. İnsanlık şahikasını hayatlarıyla temsil eden bu mübarek ruhlar, karanlık asrın içinde kalmış bizlere Nurdan bir tablo gibi ışık tutmaktadır.

Müslümanların ilklerinden olan, Efendimizin yalnız yaşayıp yalnız gezer dediği, ancak emri maruf yapmak için memur ettiği ve bu vazife için toplum içinde bir çok imtihanlara sabrettigi bir üstattır Ebû Zer.

Cenabı Hak bizleri onların yolunda eylesin...