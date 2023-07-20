İsyan çiçekleri değil, irfan çiçekleri olsun

İsyan ve çiçek bir arada tezat oluştursa da hayatın binbir cilvesi içinde zıtlıklar bir arada ve aynı noktada bulunmaktadır.

İsyan çiçekleri bu günün isyan eden çocuklarıdır. Allah’a ve ana babaya isyan eden evlatlar bağırları delmekte, yürek yakmaktadır. Bu aynı zamanda, çağların en şiddetli yanış hikayesidir. Çünkü içinde göz bebeği çocuklarımız yanmaktadır.

Şu durumda ve şu bedbaht zamanda inkarın ve isyanın her yere yayılması karşısında, elimizde çiçek gibi baktığımız çocuklarımız inkârın pençesinden, isyanın ateşinden kurtulabilecekler mi?

Virüs gibi zihinleri ele geçiren, kalpleri kilitleyen inkâr ve isyan, çağımızın helak kapısıdır. Ne oldu da çocuklarımız iman hakikatlerinden ve İslam sevgisinden uzaklaştı? İbadetlere gelince bir türlü sıra gelmiyor.

İsyan çiçekleri gibi açan isyan çocukları zehir zemberek meyveler verdiler ve anne babalarına ateşten içecek sundular. Maalesef ki bu gidiş ateşin çocukları olma yolunda bir akışta devam ediyor.

Halbuki evlatlar için şöyle buyuruluyor: “Onlar ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve soyumuzdan çocuklar bağışla, bizi takva sahiplerine önder kıl.” (Furkan 74)

Ayette bizim tarafımızdan talep edilen bir temenni olan göz aydınlığı ve dünyada cennet nümunesi olacak çocuklar aynı zamanda cennet fidanları hükmündedir.

Ancak dehşetli zamanın getirdiği en büyük tehlike çocuklarımızın ateşe doğru koşmasıdır. Bu ateşi bir yüzyıl önce gören Bediüzzaman, Süleyman Efendi gibi zâtlar, küfür ve isyan ateşini söndürmeye koşmuşlardır. Onların varisleri olarak bizler, çocuklarımızı bu ateşten kurtarmak için ne yapıyoruz?

Bizim bu vazifeyi ihmal ettiğimiz, tembellik ettiğimiz zaman zarfında anne babaların bağırları yanmaya devam edecek. Yalnız bununla kalmayıp, tevbe etmezse cehenneme namzet olacaktır.

Bu güne kadar Allah’a isyanın yanında anne babaya isyanın yaygınlaştığı ve hiç bir değerin önemsenmediği, hiç bir sözün tesirinin olmadığı böylesi bir dönem yaşanmamıştır. Değerleriyle alay eden, kutsalı olmayan bu nesile, sözün ne kıymeti olabilir ki! Böylesine zorlayıcı ve bozguncu bu kuşağın bir örneği Kur’ân’da şöyle resmediliyor:

“Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu. Dediler ki ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu yerde fesat çıkarıyorlar. (Kehf Suresi 93-94)

Evet, kıyamet alâmetlerinin biri de Yecuc Mecuc olarak haber veriliyor. Acaba şu kuşaklar şu halleri ve özellikleri taşımakla bize onları çağrıştırmıyor mu? Şimdi evlatlar birer imtihan vesilesi, birer ateşten gömlek gibi dururken, ne yapmalı da kendilerini ve bizi yakmaktan kurtarmalı? Onlar sözden anlamayan Yecuc Mecuc halkası olmaktan kurtulup, Mehdi-misal iman nesli olmalı. O halde tüm gayret ve himmeti bunun üzerinde teksif etmeliyiz.

Çocuklarımız isyan çiçekleri değil, irfan çiçekleri olmalı. Bunun için fetret devri bitmeli, fıtrat devri başlamalı inşallah..