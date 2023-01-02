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2 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Kaçınılmaz son

Rukiye Anar
02 Ocak 2023, Pazartesi
Kaçınılmaz son dediğimizde herkesin aklına kıyamet gelebilir ki doğrudur, ancak dünyanın sonu gelmeden önce insan kendi kıyametini getirmekte ve sonun başlangıcına doğru gitmektedir.

Son yıllardaki bilimsel gelişmeler; insanlığa hizmet yerine insanlığı mahvetmeye, çevreye müdahale etmeye, insanlığı kendi yaratılış kodlarından çıkartarak kendi tasarladıkları bir varlığa çevirmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca klonlama ve yapılan genetik çalışmaları düşünürsek bu işin nasıl korkunç boyutlara gittiğini görürüz. Son yıllara kadar gizlilikle yürütülen çalışmaların yanında havayı, suyu zehirledikleri gibi, yapay deprem, yapay yağmur veya güneşi perdeleme, yapay kuraklık, iklim gibi çalışmalarla tabiî dengeleri bozmak ve insanlığı açlık ve korkuyla kaosa sürüklemek istemektedirler. 

Şimdiye kadar gıdayı bozup bitkilerin genetiğiyle oynadıkları gibi insanın genleriyle de oynayarak ilâhi yaratılışın dışına çıkarmak ve sahte bir ilâhlık taslamakla insanlığı saptırmak hedefindeler. İş bu kadarla kalmıyor, bir de cinsiyetsizleştirme projesi ile Allah’ın her şeyi dişi ve erkekten yarattığı gerçeğini ortadan kaldırmak gibi dehşetli planları bulunmaktadır. Her ülkede var olan bu faaliyetler bunun göstergesidir. İşte tüm bunlar şeytanî bir organize yapının ürünüdür. 

Şeytan insanı nasıl cennetten çıkarttıysa sapkınlık ve zulümle dünyadan da ihraç ettirmeye çalışıyor. Bir bakıma şeytan artık fısıldamıyor, emrediyor. (Nisa 119)

Zira  şeytan ibadetlerle ve amellerle kandırmakla kalmıyor, daha ileriye geçip Allah’ın yaratış kanunlarına müdahale etmekle, ilâhi yasalarına karşı gelmekle ve bunun sonucunda fıtrî olan her şeyi yok edip insanlık soyunu bitirmek gayesindedir. Çünkü ruhlar aleminden bu yana kini var. Bu noktada şu âyeti hatırlıyalim: “Haydi onlardan gücünün yettiklerini çağrınla ayart, süvarilerinle ve  yayalarınla onlara karşı ordu topla, mallarına ve evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatte bulun, şeytan insanlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez.” (İsra 64) Bu ayette Allah’ın ona bir çok yönden imkan ve izin verdiği ve çoğunluğu aldatacağı ancak halis kimseleri kandıramayacağı bildirilmiştir. Şu durumda halis müminler cinnî ve insî şeytanların bu çalışmalarina karşılık ne yapabilirler? 

Madem şeytan ve avanesi bilim ve teknolojiyi elinde tutarak insanlığı hipnoz ediyor, bunu inançsızlığa, dinsizliğe ve ahlaksızlığa kullanıyorlar, aynı şekilde müslümanda inancı ve dini mübin uğruna bunları istimal etmesi gerekir. Bununla ilgili Hz. Üstad’in sözü şudur: “Ve bu zamanda i’lâ-yı kelimetullah, maddeten terakkiye mütevakkıf; medeniyet-i hakikiyeye girmekle i’lâ-yı kelimetullah edilebilir.” (Hutbe-i Şamiye, s. 41)

Şu hâlde şuurlu müslümanlara düşen şey, fevkalade teyakkuz hâlinde kötülüklerin hangi cepheden ve nasıl geldiğini tespit edip ona göre bir yol haritası belirleyerek her gün yeni çıkan şer ve süfli etkilere karşı, özünü Kur’ân’dan alan yepyeni alıcı ve çekici metotlar ve stratejiler geliştirerek hakkın, hakikatin yüzünü ortaya koymaktır. 

“En hayırlı koruyucu da Allah’tır. Ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.”

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