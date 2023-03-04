Kaos neye yarar

Allah’ın takdiri ile meydana gelen depremin bir çok hikmeti ve bir çok ele alınması gereken neticesi bulunmaktadır.

Bu mevzu ile ilgili Kur’an’a baktığımızda, devirler boyu milletler; yoldan çıktığında, azgınlık arttığında, kötülükler çoğaldığında başlarına bu tür musibetler geldiğini anlatmaktadir. “Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizin kazandığı günahlar, ihmal ve kusurlar yüzündendir, bununla beraber Allah o günah ve kusurların pek çoğunu da affediyor.” (Şura -30)

Bu nokta-i nazardan baktığımızda günahların çokluğu bu tür musibetlere davetiye çıkardığı gibi, ihmal ve kusurların devam etmesi de buna sebep oluyor. Bu iki sebep biri manevi diğeri maddi yönden musibete kapı açmaktadır.

Bununla birlikte ülkemizde meydana gelen deprem sonrası tabloda ise, bambaşka musibetler boy göstermeye başladı. Yani yerkürenin kırılan fay hattı gibi, adeta toplum içinde birlik beraberlik hattını kıracak daha korkunç bir deprem oluşturulma tehlikesi var. Zira milletimizin başına gelen bu felaketten kaos oluşturmak gibi bir dehşetli tehlike bulunmaktadır. Böyle bir zamanda devletin her kurumu ile birlikte millet bir bütün olarak bu felâketi ortadan kaldırmaya çalışmak zorunluluğu var.

İnsanların can derdine düştüğü bir hengamede elbette bu zaaftan, acziyetten birileri yararlanmak isteyecektir. Her türlü siyasî tartışmayı bir yana bırakarak milletin derdine derman olmak en önemli vazifedir.

Bölgede kaostan beslenenleri unutmayalım. Onca düşman fırsat beklerken bizim parça parça olmamız elbette pusuda bekleyenlerin işine yarayacaktır.

Şu İlahî uyarıyı aklımızdan çıkarmayalım: “Allah ve Resulüne itaat edin birbirinizle çekişmeyin sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz gider sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir”. (Enfal 46)

Bu günlerde tam da bu âyet bizim için rehber olmalı. Her gruptan, her dernekten yapılan yardım ve hizmetler için memnun olmalı ve duacı olmalı. Rabbim hepimize basiret ve feraset versin. Milletimiz bu büyük imtihandan tevekkül, sabır ve ibret alarak inşallah selamete çıkacaktır.