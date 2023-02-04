"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Karanlığın sesi

Rukiye Anar
04 Şubat 2023, Cumartesi
Karanlık deyince akla olumsuz olan, kötülüğü çağrıştıran şeyler gelir.

Aslında karanlık aydınlığın yüzünü göstermek ve fark ettirmek için bir ayna vazifesi yapar. Her ne kadar ayna görevi yapsa da her zaman kötü ve yanlış şeylerin tümünü temsil eder.

Her devrin karanlık ve dipsiz dönemleri olmuştur. Biz öyle karanlık devre denk geldik ki, bütün Nebiler bu devirde çıkacak fitnelerden Allah’a sığındılar. Zira karanlığın ve kötülüğün temsilcileri her zaman var olduğu gibi hiçbir zaman bitmemiş, tamamen yok olmamıştır. Bunun yanında karanlığın ve kötülüğün asıl mercii olan şeytan dünyada insanoğlu ile birlikte yaşıyor. Bir de diğer mercii de içimizde nefs olarak bulunuyor. Yâni insan karanlığı ve düşmanını içinde taşıyor ve onu besliyor, büyütüyor, şımartıyor. Hâl böyleyken insanın her an kötülüğe bulaşması hata yapması, günah işlemesi kaçınılmaz gibidir. O yüzden insan peygamberler dışında masum değildir. 

Bunun için daha insanlığın ilk yaratılışında şeytan onu nasıl alt edebilirim diye düşünüyordu. Ne o zaman ne de başka bir zaman insanı bırakmadı. 

Öyle ki efendimizin (asm) içinde bulunduğu tertemiz o nadide toplulukta dahî şeytanın ayarttığı nifak taşıyan kararmış sîneler bulunmaktaydı. Kendisini o zaman gizleyen şeytanî akım ve şeytanî tohum bugün aşikar oldu. Artık şeytan cisme girdi, konuşuyor, yürüyor ve her yerde. 

Bilgiyi bilimi kullanan hatta üreten, teknolojiye hâkim olan o. İşte şeytanın önderliğinde her alan işgal edilmiş durumda. Ama şeytan yine kendini tüm bu saydığımız şeylerle gizliyor. Bu zaman mâalesef şeytanın imparator insanlığın köle olduğu bir zaman. Peygamber efendimiz (asm) bu zaman için “Zira yakın gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacak, o zamanda insan Mümin sabahlar, kafir olarak geceler, mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar, dinini küçük bir dünyalığa satar.” (Müslim, iman, 51)

Buna benzer hadislerde bu zamanda imanın ne denli tehlikede olduğunu ve her yeri karanlığın kaplayacağını bildiriliyor. İslam alemi, aydınlatacak kaynak elinde olduğu hâlde bu ışıktan yararlanamıyor, aydınlığa ulaşamıyor. Bunun nedenleri çok ancak en önemlisi kendine dönüp bakmamak ve kendini Kur’ân mihengine vurmamaktır. Kendilerini Kur’ân ve sünnet terazisinde ölçüp biçmeyen toplumlar karanlıkta kalmaya mahkumdur.   

Bütün her şeyin sahibi olan Allah, bu zifiri karanlığı da, zulümâtı da aydınlatacak O’dur. 

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    85 ülkede Kur’an-ı Kerim hediye edildi

    Demokrasi sınırlı, hukuk zayıf, yolsuzluk yaygın

    Fidan kazansaydı AİHM’le aramız iyice açılırdı

    'Çin balonunun ABD hava sahasında bulunması uluslararası hukukun açık ihlalidir'

    Cari açık rekor üstüne rekor kırıyor

    Su boşa akıyor

    Fiyat döviz, ödeme Türk lirası

    Bakan Nebati memnun

    -5 derecede ucuz et kuyruğu

    Aralık’ta düşen enflasyon Ocak’ta coştu

    Müteahhitler beton fiyatlarından şikayetçi

    Çin, uçan balonu sahiplendi

    Bahçelievler'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

    ABD'den Ukrayna'ya 2,175 milyar dolarlık yeni yardım

    Ünal Çetin tutuklandı

    Ankara yoğun kar altında

    Bağımlılıkla mücadelede “BAHAR” geliyor

    Yargı kirlenirse devlet organize suç örgütüne dönüşür

    İsrail'i eleştirdiği için görevinden ihraç edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kartta keyfîliğe son, BİK’e neşter
    Genel

    Fidan kazansaydı AİHM’le aramız iyice açılırdı
    H. Muharrem OKUR

    Musibetler ve bakış açımız
    Ali FERŞADOĞLU

    Dinsizlik kuvvetine yardım edenler kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Akif de Bediüzzaman da hak için mücadele etti
    Ali HAKKOYMAZ

    Guten tag!
    Sebahattin YAŞAR

    Anlayamazsın beni, benim seni anlayamadığım gibi
    Genel

    Demokrasi sınırlı, hukuk zayıf, yolsuzluk yaygın
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde bir dert daha

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.