Karanlığın sesi

Karanlık deyince akla olumsuz olan, kötülüğü çağrıştıran şeyler gelir.

Aslında karanlık aydınlığın yüzünü göstermek ve fark ettirmek için bir ayna vazifesi yapar. Her ne kadar ayna görevi yapsa da her zaman kötü ve yanlış şeylerin tümünü temsil eder.

Her devrin karanlık ve dipsiz dönemleri olmuştur. Biz öyle karanlık devre denk geldik ki, bütün Nebiler bu devirde çıkacak fitnelerden Allah’a sığındılar. Zira karanlığın ve kötülüğün temsilcileri her zaman var olduğu gibi hiçbir zaman bitmemiş, tamamen yok olmamıştır. Bunun yanında karanlığın ve kötülüğün asıl mercii olan şeytan dünyada insanoğlu ile birlikte yaşıyor. Bir de diğer mercii de içimizde nefs olarak bulunuyor. Yâni insan karanlığı ve düşmanını içinde taşıyor ve onu besliyor, büyütüyor, şımartıyor. Hâl böyleyken insanın her an kötülüğe bulaşması hata yapması, günah işlemesi kaçınılmaz gibidir. O yüzden insan peygamberler dışında masum değildir.

Bunun için daha insanlığın ilk yaratılışında şeytan onu nasıl alt edebilirim diye düşünüyordu. Ne o zaman ne de başka bir zaman insanı bırakmadı.

Öyle ki efendimizin (asm) içinde bulunduğu tertemiz o nadide toplulukta dahî şeytanın ayarttığı nifak taşıyan kararmış sîneler bulunmaktaydı. Kendisini o zaman gizleyen şeytanî akım ve şeytanî tohum bugün aşikar oldu. Artık şeytan cisme girdi, konuşuyor, yürüyor ve her yerde.

Bilgiyi bilimi kullanan hatta üreten, teknolojiye hâkim olan o. İşte şeytanın önderliğinde her alan işgal edilmiş durumda. Ama şeytan yine kendini tüm bu saydığımız şeylerle gizliyor. Bu zaman mâalesef şeytanın imparator insanlığın köle olduğu bir zaman. Peygamber efendimiz (asm) bu zaman için “Zira yakın gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacak, o zamanda insan Mümin sabahlar, kafir olarak geceler, mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar, dinini küçük bir dünyalığa satar.” (Müslim, iman, 51)

Buna benzer hadislerde bu zamanda imanın ne denli tehlikede olduğunu ve her yeri karanlığın kaplayacağını bildiriliyor. İslam alemi, aydınlatacak kaynak elinde olduğu hâlde bu ışıktan yararlanamıyor, aydınlığa ulaşamıyor. Bunun nedenleri çok ancak en önemlisi kendine dönüp bakmamak ve kendini Kur’ân mihengine vurmamaktır. Kendilerini Kur’ân ve sünnet terazisinde ölçüp biçmeyen toplumlar karanlıkta kalmaya mahkumdur.

Bütün her şeyin sahibi olan Allah, bu zifiri karanlığı da, zulümâtı da aydınlatacak O’dur.