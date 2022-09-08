Kur’ân’da karakter eğitimi

Kur’ân’ın ahlâka ve karektere atfettiği önemi biliyoruz. Fakat bu önemin bizim ebedî hayatımızda ne kadar ehemmiyetli olduğunu, bizim için Cennet’i veya Cehennem’i belirlediğini düşünüyor muyuz?

“İman, ibadet, ahlâk” üçlüsü, bölünmez bir bütünün parçalarıdır. En kısa ifadeyle Efendimiz (asm), “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim” sözüyle imanın, İslâm’ın en mükemmel aksettiricisi olarak daima ahlâkın önemine vurgu yapmıştır.

Bilindiği gibi en yüce seciyeleri nebîler taşımaktadır. Her nebînin, zirvesinde olduğu bir yüksek seciye vardır. Kur’ân-ı Kerîm’de bu yüce ahlâklar ve seciyeler serdedilerek, inananlar bu mükemmel hasletlere davet ediliyorlar. Bu noktada Efendimiz’e (asm) Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle medihte bulunulmaktadır: “Hiç şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 4)

Bu ayetin bize bakan mesajı, Allah katında derece sahibi olmak için mutlaka Kur’ân’ın emrettiği ve peygamberin taşıdığı ahlâk ile kuşanmak gerektiğidir.

İnsan yaratılış itibariyle hem hayra, hem şerre istidatlı yaratılmıştır. “Allah insana fücuru da, takvayı da ilham etmiştir.” (Şems, 8)

Şu halde insan iyiliğin ve kötülüğün orta yerinde muhayyer bırakılarak test edildiği için takvaya yönelip güzel ahlâkı elde ederse Allah’ın rahmetine ve inayetine mazhar olur. Bunun tam tersi yönde hareket eder, kötülüğü tercih ederse azaba düçar olur.

“Onlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden sakınırlar, kızdıklarında onlar affederler, rablerinin çağrısına gelirler, namazı kılarlar, onların işleri aralarında istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. (Mü’minûn 2-5)

Görüldüğü gibi bu ayette bir ahlâk ve karakter eğitimi vurgusu bulunmaktadır. Burada sayılan maddeler insanı zorlamakla beraber imanı güçlendiren, karakteri sağlamlaştıran çok önemli âmillerdir.

Başka bir ifadeyle, din güzel huy ve ahlâkın toplamıdır. Fesatlık barındıran işlerle güzel ahlâkın bir arada olmayacağı aşikârdır.

Hadislerde belirtildiği gibi sabır ve şükür nasıl imanın yarısı ise kibir ve haset de imanı kemiren ve mahveden kötü hasletlerdir. Yine başka bir hadiste, “Kıyamet günü mü’minin terazisinde güzel ahlâktan daha ağır gelen şey yoktur. Allah çirkin konuşan ve ne dediğini bilmeyen kimseyi sevmez.” (Tirmizî) buyurulmaktadır.

Böylece anlıyoruz ki kıyamette rahmete veya azaba sebep olan en önemli vesile ahlâkî özellikler olacaktır.

Belki bir kimse cimrilikten dolayı azaba uğrarken başka birisi cömertlikten dolayı cenneti kazanacaktır. Onun için mü’min başta kalbini temizleyerek güzel ahlâk ve hasletler kazanmalıdır.

Bunun için sahabenin ve kâmil insanların hayatları bize örnek ve rehber olmalıdır.

Her biri bir deniz feneri gibi olan bu insanlardan ders almalıyız.

Rabbim hepimize sevdiği hali, övdüğü ahlâkı nasip etsin.