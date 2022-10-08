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8 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tarihî dönemeçten geçiyoruz

Rukiye Anar
08 Ekim 2022, Cumartesi
İnsanlık, tâ varoluşundan beri her devirde birçok değişim ve dönüşüm geçirse de, içinde bulunduğumuz son devir kendisinden önceki dönemlere benzemeyen bir tufanı andırıyor.

İnsanlığın bağlı olduğu tüm değerler silsilesi ki; her değer ve iyilik, kaynağını semavi bir menbadan alır. Artık bir değer ve bir ahlâk tanıyan küresel bir sistemin dayatmaları ile karşı karşıyayız.

Bu deccalî sistemin her türlü ekonomik, siyasi ve sosyal kanalları kullanarak üzerimize geldiği bir zamanda bu bîteviye sarmaldan kurtulmamız için fevkalade uyanık olmamız gerekir. İnsan kalmanın büyük bir mücadele gerektirdiğinin, fıtratı korumanın en önemli görev olduğunun bilincine vardığımızda; artık önümüze çetin bir yol çıkıyor. Nitekim İslam fıtrat dini değil midir? Ayrıca bu çağın özelliği olarak; Kur’ân’ın işaret ettiği, kötülüğün temsilcilerinin yanında bugünün zelil karakterlerinin yüz kat daha kötü ve aşağılık yönlerini görmekteyiz... Lût kavminin çirkinliğinden tutun da, Nuh (as)’ın sözden anlamaz kavmine, Musa (as)’ın yola gelmez topluluğuna kadar her çeşit sapma ve zulüm günümüz toplumlarında mevcut. 

Bugünün kötü niyetli şahısları özellikle iş başında bulunuyorlar ve dünyayı yönetiyorlar. Kurdukları  düzenleri ile aileye, namusa, ahlâkî değerlere düşmandırlar. Ayrıca çocuk düşmanı oldukları, onları sömürdükleri dehşetli bir gerçektir. 

Peki bu akıl ve iz’an dışı şeylerin bu toplulukta tümüyle toplanmış olması düşündürücü değil mi? Bunlar ancak kıyameti getirecek fesatlık ve rezalet ile esfel-i sâfilîn derecesi olsa gerek. 

Bu karanlık devri getirmek isteyenler bu işe; gıdayı bozarak ve ahlâkı hiçe sayan kültür ürünleri sunmakla başladılar. Nedense bu ikisi de insanlara çok cazip geldi. Sineklerin zehirli bala üşüşmeleri gibi insanlar da çoğunluk itibariyle postmodern çağın zehirli balına üşüştüler. Bizim meselemiz insaniyet ve İslâmiyet adına insanları bu zehirden nasıl arındıracağımız olmalı. Elbette iman eserleri, İslâm kaynakları var ama onları nasıl cazip hâle getirip takdim edebiliriz? Zira insanlık; özellikle gençlik, zehirlendiğinin farkında değil. Bu noktada iman neferlerine çok iş düşüyor. 

Gıdayı ve sağlığı bozduktan sonra şimdi sırada insan genetiğinin bozulması var; ve sonrasında hedef ruh. 

Tabii hayata ve ilâhî kanunlara müdahale eden, fıtratı bozarak Firavun gibi tanrıcılık oyunu kuran bu zalimlere karşı Allah bize yeter. 

“İnnê fetahnêleke’l-fethan mübînê.”

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