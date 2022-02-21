Yol haritasından sapmayan gazete: Yeni Asya

Yeni Asya, 21 Şubat 1970 yılından itibaren yayın hayatına başlamış, o günden bu güne kadar “Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez” düsturu ile demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan, dik duruşuyla hakkın ve haklının yanında duran, Risale-i Nurlar’ın naşir-i efkârı olarak tarihin arşivinde yer almıştır.

Neden Yeni Asya?

Asya, güneşin doğduğu bölge anlamında; cesareti, gücü, doğru mantığı kullanmayı, insanlığın yolunu aydınlatmayı ve gelişmeyi temsil ettiği gibi, güzellik, şefkat ve üretken manasında kız çocuklarına da verilen isimdir.

En önemlisi Asya kıt’a olarak insanlığın ilk vatanıdır. İnsanlığın rehberi olan ekser peygamberler Asya’da gelmiştir. İslâm’ın ilk zuhur yeri, insanlığı zulmet ve dalâletten kurtaran İslâm medeniyetinin beşiğidir. Bu yüksek vasıflara haiz olan “Asya” gazetemize de isim olmuştur. Logosu “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” diyen tek gazete Yeni Asya’dır.

İnsan hak ve hürriyetleri, ferdin hakkı devlet için feda edilmemesi gerektiği savunan, 53 seneden beri adalet ve demokrasi bayrağı gönderde tutan, hakikatin gür sesi olan gazete Yeni Asya’dır. Yeni Asya’nın misyon ve vizyonu anlatmaya kelimeler yetmez, zaten bir damla su denize işarettir.

1973 yılında Yeni Asya ile müşerref oldum, elli senelik bir okuyucu olarak müşahede ettiğim kadarıyla ne gelene ağam, ne de gidene paşam demedi, istikrarlı ve dik duruşundan taviz vermeden yayın hayatında dün ne demişse bugün de aynısını söylemiştir. Yol haritasından sapmayan gazete varsa o da Yeni Asya’dır.

Kalemiyle ve kelâmıyla demokrasi, hak ve hürriyet yolunda mücadele etmiş, haksızlığa karşı, haklının yanında yer almıştır. Zaten okuyucuyu da bağlayan bu inançtır.

Bu inançla yarım asırdan beri Yeni Asya’yı misafir ve bir dost olarak evimize almışım. Her bir yazarı kendi sahasında birer muallim, birer eğitici, birer rehber ve yoldaş olarak görmüşüz. Bunun için Yeni Asya’ya vefa borçluyuz.

Geçmişte en yaygın reklâm levhamız ceketimizin sağ cebiydi. Yeni Asya görünecek şekilde ceketin cebine koyardık. Bir abone elde ettiğimiz gün o gece rahat yatardık. Abone düştüğü zaman her bir abone en az iki gazete alırdı. Daha fazla alanlar da vardı.

Ramazan ayında gazete abonelerine iftar yemeği veriliyordu, bir gün esnaf grubu, başka gün bürokratlar grubu derken dershanenin büyük salonu dolup taşıyordu. İftar yemeği, akşam namazı, yatsı namazı, teravih, sohbet derken bazen sahura kadar muhabbet devam ediyordu.

Hey gidi günler hey!

Yeni Asya, 2000’li yıllarda okuyucularına Kur’ân hediye ettiği zaman Diyarbakır’da 600 aboneye ulaşmıştı. Tabiî Zübeyir Ağabeyin hedef gösterdiği 80 bini yakalamak için çok gayret sarf ediliyordu. Maalesef 1980 ihtilâli, bazı hadiselerin vuku bulması abone sayımızı kemiyeten etkilemişse de keyfiyeten asırlık bir çınar gibi Yeni Asya dimdik ayakta duruyor.

1967 yılında yayına giren İttihad’ın devamı olan Yeni Asya Gazetemizin kurucularından başta rahmetli Zübeyir Gündüzalp, kurucu genel yayın müdürü ve başyazarı Nezihi Mustafa Polat, gazetenin imtiyaz sahibi ve yönetim Kurulu Başkanı merhum Mehmet Kutlular Ağabeylere ve bu arada siperini terk etmeden görev başında vefat edenlere Allah’tan rahmet, gazetenin bütün emektarlarına da sağlık ve selâmet diliyorum.

Yeni Asya Gazetemizin 53. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.