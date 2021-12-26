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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Ekonomi bu haldeyken?

Safa Okay
26 Aralık 2021, Pazar
“Döviz ne olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? Zamlar ne olacak? Maaş, kredi ve burslar yeterli değil, ne yapacağız?” ve benzeri sorularla neredeyse her gün karşılaşıyoruz.Twitter gündemi ekonomi, gazete manşet ve muhtevaları ekonomi, ortaokul öğrencisinin derdi dövizin durumu ve enflasyon.

Öğretmen, öğrencilerine nasıl daha çok fayda sağlarımdan önce, “Alacağım maaş insanî şartlarda yaşamama yetecek mi?” diye soruyor. Doktor, bunca yıl okuyup zahmet çekip sonunda “Bana lâyık görülen miktar bu mu?” diyor. Öğrenci, aldığı burs veya kredinin temel konaklama ve yeme içmesine yetmediğini görüyor. Kemal Sunal’ın cama ekmek banması gibi yurtdışı hayalleri kuruyor, iş bulacak mıyım, kaygısı çekiyor.  

Şartlar böyleyken insanlar ekonomik durumdan kendilerini soyutlayıp işlerine bakabilirler mi? Her ay sadece ay sonunu getirmeye çalışmaktan, zamları düşünmekten ve kazandığı Türk lirasının değersizleşmesinden soyutlanmak mümkün değil.  

Felsefenin Antik Yunan’da çıktığını biliyoruz. Geçim kaygısı ön planda olmayınca insanların düşünmeye, sorgulamaya fazlasıyla vakitleri kalmış ki, hayatı sorgulamaya başlamışlar. 

Türkiye’de belki de hatta kesin olarak isteniyor ki, halk geçim kaygısı ile didinip dursun hükümetin yolsuzluğuna da hukuksuz zulümlerine de ses çıkaramayacak kadar kendi derdine düşsün.  

Bunu birkaç şekilde yapıyorlar. Önce eğitim sistemi sorgulamak yerine ezberleyen, her söyleneni onaylayan bir profil yetiştirmek üzere kurulmuş. Eleştirel düşünme becerileri köreltiliyor ve okul hayatı sonunda dümdüz bir profil ortaya çıkıyor. Tek gayesi karnını doyurmak ve ay sonu faturaları ödeyebilmek… 

Sonra diyelim ki bu sistemden sorgulayan bir kişi çıktı. O zaman B planı olarak fakirleştirme devreye giriyor. Boğazına kadar borca batıralım, hayatı ona zindan edelim. Bir de dinî, siyasî emelimiz için kullanıp şükredin diyelim ki hem sorgulamasın hem de şikâyet etmesin. Türkiye Cumhuriyeti simülasyonunda bu aşamayı da geçen halka son çare korkutma metodunu kullanıyorlar. “Eğer konuşursak, şikâyet edersek ve tepki gösterirsek işimizden atılır mıyız, hapse girer miyiz korkusu yaşayalım hatta sadece kendimiz adına değil ailemiz adına da endişe duyup, kabul etmesek bile boyun eğen vatandaşlar olmamız isteniyor.  

Geniş perspektifle bakınca aslında ekonomiyi sadece siyasî bir silâh olarak kendi lehlerine kullanıyorlar. Ekonominin yönünü kendileri, yandaş zengin şahıs ve şirketlere yarayacak şekilde döndürüp duruyorlar. Yoksa içinden çıkılamaz bir durum veya dış güç yaptırım meselesi değil. İşi ehline vermekle çözülecek ve rayına oturacak meseleler iken tasdik edersiniz ki çözülmemesi işlerine geliyor.  

Umuyoruz ki halk ekonominin sadece TL/USD değil fiyat pahalılığı, alım gücü gibi durumlarla da alâkalı olduğunun farkına varıp, nemelâzım demeyip, kendileri sıkıntıda olmasa dahi haksızlığa ses çıkaracak ve kendilerini yönetenleri sorgulayabilecek hassasiyeti kazanır. 

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