Liberal anne-baba?

Garip mi geldi yoksa alışkın mıyız bu tabire? Ne havalı ama. Günümüz genç- liğinin idol ebeveyn ölçütü. Bana hayvanî hürriyet versin işte o zaman on numara anne baba olacaklar.

Peki nasıl oluyor liberal ebeveyn? “Oğlum-kızım canı ne isterse yapabilir, istediğini giyebilir, istediğini içebilir, çünkü biz özgürlükçü ebeveynleriz” gibi tutumlarda bulunan aileler “liberal” oluyor işte. Peki çocuklarına bazı sınırlar koyan aileler despot ve baskıcı mı oluyor? Bu duruma nasıl yaklaşmak ve sonrasında anne babamızdan ne beklememiz gerekiyor?

Öncelikle Bediüzzaman Hazretleri’nin belirttiği hürriyet tanımı kıstas olmalı: “Hürriyetin şe’ni odur ki: Ne nefsine, ne gayriye zararı dokunmasın”. * 1 Bu istediğin şey başkasına zarar vermiyor, fakat seni nefsine esir ediyorken nasıl hürsün diyebiliriz? Bir genç Müslümanım diyorsa bu dinin şart ve sorumluluklarını da kabul ediyorum demiş olur. Meselâ, biz vatandaşı olduğumuz ülkenin getirdiği sorumluluklar, haklar ve yasaklara uyarız. Anne baba çocuğunun hırsızlık yapmasını engellerse çocuğunun hürriyetini elinden aldılar denir mi? Aksine çocuklarının esir olmasını engellemiş olurlar.

İslâmiyet’in erkânlarına muhalif davranmak isteyen çocuğa engel olan ebeveynler baskıcı mıdır yoksa çocuklarını nefislerine esir olmasına çalışan gerçek “özgürlükçü” ebeveynler midir? Sanırım cevap aşikâr.

Peki ya çocuk inanmıyorum, Müslüman değilim diyorsa o zaman ne olacak? İşte bu durum Allah muhafaza en kötüsü. Çünkü bizler anne baba hakkını dinimizle öğrenip uyguluyoruz. Aksi halde ne gelenek ne de kan bağı çocukta aileye karşı hassasiyete yeterli olmaz. Bu durumu yaşamamak, çocukları için gerçek sorumluluklarını yerine getirmek için ebeveynler ne yapmalı? “Oğlum paşa olsun” diye bütün malını verir; hâfız mektebinden alır, Avrupa’ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebedîyesinin tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmağa çalışıyor, Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu, ahirette şefaatçi olmak lâzım gelirken dâvâcı ediyor. O çocuk, ‘Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?’ diye şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için, validesinin harika şefkatinin hakkına karşı lâyıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder.” 2

Üstadın belirttiği hususa çok dikkat etmeli. At yarıştırır gibi dünya işlerinde yatıştırmak, ahirete onları kurtaracak bir eserleri olmadan göndermek, müthiş yangının içinde yanmalarına müsaade etmek hoşgörülü ebeveynlik midir? Bunu hoş görmek vicdana sığar mı? Son olarak bir gelişim psikoloğu olan Diana Baumrind’in ebeveyn stillerinden bir alıntı ile de model ebeveynin nasıl olması gerektiğini anlamaya çalışalım: “Demokratik ebeveynler çocuklarına sınırlar koyarken onların bağımsız yetişmesine de dikkat eder. Çocuğun davranışlarına karşı oldukça duyarlıdırlar ve sevgilerini, ilgilerini rahatça gösterirler. Bu ebeveyn-çocuk ilişkileri destekleyicidir ve çocuğun da bir aile ferdi oluşuna önem verilir. Çocuk bir hata yaptığında, otoriter ebeveynlerde olduğu gibi cezalandırmak yerine demok- ratik ebeveynler çocuğu bağışlamaya ve hatasını düzeltmesi için çaba göstermesine önem verir. Böyle bir çevrede büyüyen çocuk büyüdüğünde dost canlısı ilişkiler kurmakta zorlanmaz ve genellikle neşelidir. Öz kontrol yeteneğine sahiptirler, kendilerine güveni yerindedir.’’

Bu stilin dışında stilleri kısaca özetleyelim:

1) Otoriter: Cezaların hâkim sorgulamanın mümkün olmadığı stil.

2) Hoşgörülü (izin verici): Çocukların sınırlardan uzak yetiştiği stil.

3) İhmalkâr: Ebeveynin çocuktan daha önemli işleri varmışçasına çocuğunu umursamadığı stil.

Kültür ve zaman şartlarına göre farklılık gösterse de çocuk gelişimi için en uygun stilin demokratik stil olduğunu görmekteyiz. Allah sizleri ve bizleri istikametten ayırmasın.

Dipnot:

* 1- Tarihçe-i Hayat s. 81.

2- Lem’alar s. 200.