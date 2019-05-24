Cenâb-ı Hakk’ı tanımak

RİSALE-İ NUR GÖZÜYLE GÜNAHLAR

Her cihetten insanı saran günahlardan kurtulmanın en önemli ve ilk adımı Cenâb-ı Hakk’ı tanımaktır. Allah’a îman etmiş Mü’minler olarak Cenâb-ı Hakk’ı bulmalı, tanımalı ve O’na olan inancımızı kuvvetlendirmeliyiz. Cenâb-ı Hakk’ı tam mânâsıyla tanımaya çalışan bir Mü’minin kimseden korkusu olmaz. Bırakın kendisine hücum eden günahları, haramları ve âhirzaman cereyanlarını, kâinata dahi meydan okuyabilir. Hem O’nu bulan maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulur. O’nu bulmayan ise hiçbir şey bulmaz. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor ki “‘Cenab-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve O’nu kaybeden, neyi kazanır?’ Yani ‘Onu bulan her şeyi bulur; O'nu bulmayan hiçbir şey bulmaz, bulsa da başına belâ bulur.’” Zira bir insan Cenab-ı Hakk’ın tanıyarak hıfz u himayesinde bulunmak nimetine mazhar olduğu zaman artık o kimse için korku, endişe, üzüntü, yılma, usanma vesaire gibi şeyler bahis mevzuu olamaz.