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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Sen yeter ki hep var ol Yeni Asyam

Said YÜKSEKDAĞ
22 Şubat 2022, Salı
21 Şubat 1970’de “Lahana kadar da olsa gazetemiz olsa” anlayışıyla kurulan gazetemiz Yeni Asya, yayın hayatına başladığı günden itibaren nice badirelere maruz kalmış ve bu badireleri biiznillâh alnının akıyla atlatmıştır.

Bugünlerde ise ekonomik olarak yeni bir badireye girildiğini gazetemizin “Yeni Asya’dan Size” adlı köşesinden öğrenmiş bulunmaktayım. Covid-19 kaynaklı pandemi süreci ve ardından yaşanan döviz krizleri sonucu artan maliyetler yüzünden gazetemizin yönetim kurulu sayfa sayısını 12’den 8’e düşürme kararı almış. Şahsen bu karara çok üzüldüm, ama alınan karar yapılan meşveretin neticesi olduğu için âkıbeti hayır olur inşâallah. Zîra meşverette her türlü seçeneğin düşünülüp tartışıldığını ve en mâkul kararın alındığına inancım tamdır.

Yaşanan bu ekonomik krizlerden ötürü maliyetler oldukça yükselmiş olup, kâğıt baskı yapmaya devam eden bütün gazeteler ne yazık ki bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Küçük çaplı yerel gazeteler bir bir kapanırken, baskı sayısı çok yüksek olan holding gazetelerinden bazıları kâğıt baskı yapamaz duruma gelmiş, e-gazete üzerinden yayın hayatına devam eder olmuşlar. İşte böyle bir süreçte kendi yağında kavrulup kimsenin minneti altına girmeyen, resmî ilân ambargosu uygulanan, özel ilânların verilmesine engel olunan, nice iftiraya ve fitneye maruz kalan, yazarlarına basın kartı verilmeyen Yeni Asya’nın dimdik ayakta durup kâğıt baskıya devam etmesi olsa olsa ihsân-ı İlâhîdir.

Evet, ihsan-ı İlâhîye mazhar olan Yeni Asya öyle sıradan bir gazete değildir, olamaz da. Hür basına her türlü baskının yapıldığı ve herkesin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda hak bildiği yoldan taviz vermeyen, zalime ve zulme boyun eğmeyen; ırk, din, dil, cinsiyet fark etmeksizin nerede bir mağdur ve mazlum varsa onun hak ve hukukunu korumaya çalışan, hakkın yanında haksızlığın karşısında duran ve bu sayede vicdanların sesi olan gazetedir Yeni Asya.

Bu özelliklere haiz başka bir gazete yoktur. Bu sebeple Yeni Asya değil 8 sayfa, tek sayfaya dahi düşürülse matbuat âleminde hep var olmalı, yoluna emin adımlarla ilerlemeli kısaca şanlı bayrağını dalgalandırmaya devam etmelidir. Bu uğurda her türlü ezâ ve cefâya maruz kalınsa ve uğruna bedel ödense dahi bu bayrak inmemelidir.

Biz okuyuculara düşen ise bu zor süreçte taşın altına elimizi koyup gazetemize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. Her eve bir gazete değil, herkese bir gazete anlayışıyla hareket edip herkesi gazeteye abone yapmaya çalışmaktır.

Sen yeter ki hep var ol Yeni Asya’m.

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  • Cenk Çalık

    22.2.2022 00:32:50

    Maddi ve manevi baskılar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da anacak şevkimizin artmasına vesile olacağını düşünüyorum. 53 yıllık serencamı düşündüğümüzde bu neticeyi rahatlıkla görüyoruz. Önemli olan herkesin bu durumdan bir vazife çıkarmasıdır. Ehl-i dalâlet kendine yakışanı yapıyor. Peki, bu durumda biz kendimize yakışanı yapabiliyor muyuz? Şeytan kendi yolunda yürürken bizde azimle, sebatla, şevkle devam etmeliyiz. Bu hakikatleri veciz bir şekilde hatırlattığınız için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun Said abi. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Baki selamlar.

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