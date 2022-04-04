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4 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ayasofya’yı ziyaret

SALİH SÜTÇÜOĞLU
04 Nisan 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisinin ortaklaşa düzenlediği XV. Risale-i Nur Kongresi vesilesi ile İstanbul’daydık.

Pandemi dolayısıyla iki sene aradan sonra güzel bir buluşma oldu. Memleketimizin her köşesinden gelebilen kardeşlerimizle görüştük, hasret giderdik. Programa katılan değerli katılımcılar da Risale-i Nurlar’dan güzel mesajlar verdiler.

Bu arada program saatinden önce Ayasofya Camisini ziyaret ettik. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile dolup taşıyor. Büyük bir ilgi var. Neden yıllarca açılması için beklenilmiş, neden bu insanların bu güzel mabedde ibadet etmelerine izin verilmemiş? Anlamak güç.

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yanlış bir kararla müzeye çevrilen AYASOFYA ile ilgili Sultan Fatihin bir vakfiyesi var. Topkapı Sarayı Hazine Kütüphanesinde 1835 numarada kayıtlı bu vakfiyede şöyle diyor: “(...) Koyduğum şartların muhafazacısı Allah’tır. Nefis kilise Ayasofya kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir. Bunu sultan olsun, hakim olsun kimse değiştiremez.”

 481 sene cami olarak hizmet veren bu tarihi mekan maalesef 1934 yılında ibadete kapatılarak müzeye çevrilmiş. 46 sene sonra Adalet Partisi azınlık Hükümeti 1400’ncü hicri yılın 1 Ramazan gününe denk gelen 13 temmuz 1980’de Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesinde tekrar Kur’an-ı Kerim okutmaya başladı. İlk olarak da Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç Kur’an okudu. Yanında Kültür Bakanı Tevfik Koraltan, Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy da vardı. Ertesi gün Yeni Asya Gazetesinde bu haber yayınlandı. 

Ardından 8 ağustos 1980 Cuma günü (Ramazanın son Cuma günü) AYASOFYA’nın dört minaresinden Ezan-ı Muhammedi okundu. Kültür Bakanı Tevfik Koraltan ve devlet ricali ile İslam ülkeleri kordiplomasi mensupları Hünkar Mahfilinde Cuma namazını eda ettiler. 46 yıl sonra Hırka-i Saadet dairesinde Kur’an ve Ayasofya minarelerinde ezan okunmaya başlamıştı. 

 Ertesi gün Yeni Asya Gazetesini ziyaret eden Kültür Bakanı Ayasofya’nın tamamen ibadete açılacağını söylemişti. Fakat maalesef 35 gün sonra 12 eylül askeri darbesi olunca her ikisi de tekrar kapatıldı.

Aradan geçen 41 yıl mahsun kalan Ayasofya bu günlerde hasret giderircesine ziyaretçiler ve ibadet eden Müslümanlarının ilgisine mazhar olmakta. Cenab-ı Hak, ülkemize, Alemi İslama ve insanlığa hayırlar nasip eylesin diye orada yaptığımız duaların kabul olması dileğiyle...          

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