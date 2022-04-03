“Allah katında son derece pahalı ve kıymetlisin”

RAMAZAN GÜNLERİ - Sebahattin Aslan

Peygamber Efendimizin incitici olmayan nezih şaka ve latifelerinden bazılarını paylaşmaya devam ediyoruz.

Hz. Enes (ra)’dan nakledilir; çöl halkından Zâhir adında bir şahıs vardı. Bu zat Allah Rasûlüne her gelişinde çölde yetişen mahsüllerden hediyeler takdim ederdi. Döneceği zaman da Peygamber Efendimiz, ihtiyacı olan şeylerle onun heybesini doldurur ve şöyle buyururdu:

“Zâhir bizim çölümüz, biz de onun şehriyiz.” Rasûlullah Efendimiz onu çok severdi. Görünüm itibâriyle fazla güzel biri değildi. Zâhir, bir gün elindekileri satmakla meşgul iken Efendimiz onu arkasından kucaklayıp, mübârek elleriyle gözlerini kapadı. Zâhir ise: “Kimsin sen? Bırak beni, diyerek kurtulmaya çalıştı, ancak gözlerini tutan zâtın Rasûlullah olduğunu anlayınca rahatladı ve sırtını Fahr-i Kâinât Efendimiz’in göğsüne iyice yapıştırmaya başladı. Bunun üzerine Rasûlullah:

“Bu köle satılıktır, almak isteyen var mı?” diye seslendi. Zâhir boynu bükük ve hüzünlü bir edâ ile:

“Yâ Resûlallâh! Benim gibi değersiz bir köleye, vallâhi kuruş veren olmaz, dedi. Fahr-i Kâinât ise:

“Hayır, yâ Zâhir! Sen Allah katında son derece kıymetli ve pahalısın!” buyurdu.1

Zâhir normalde hür bir insandı. Efendimiz onun için kul, köle gibi anlamlara gelen “abd” kelimesini kullanarak onun Allâh’ın kulu olduğunu kastetmiştir. Ayrıca burada da görüldüğü gibi, Hz. Peygamber (sav), bir pazarcı esnafı ve bir köylü ile şakalaşıyordu. Peygamber (sav), böylesine halkın arasında idi, onlardan biriydi.

Bir keresinde Abbas bin Mirdâs (ra) isimli şair kendisine verilen ganimet malını az bularak Rasûlullah’a hitâben sitemkâr bir şiir söylemişti. Efendimiz bu haberi duyunca onu çağırdı ve:

“Senin dilini keseceğim.” dedi. Peygamberimiz Bilâl-i Habeşî’ye (ra) daha önce: “Sana onun dilini kesmeni emrettiğimde kendisine bir elbise ver!” diye tembih etmişti. Sonra da: “Ey Bilâl, haydi götür şunu, kes dilini!” buyurdu. Bilâl, Abbâs’ın elinden tutup götürürken Abbâs:

“Ya Resûlallâh! Dilimi mi kesecek, ey Muhâcirler dilimi mi kesecek, ey Ensâr dilimi mi kesecek!” diye çığlık atmaya başladı. Bilâl ise Abbas’ı çekip götürmeye devam ediyordu. Abbas feryadı çoğaltınca Bilâl:

“Sus! Resûlullah bir elbise vererek seni susturmamı emretti” dedi. Neticede Bilâl-i Habeşî, sakinleşen Abbâs’a fazladan bir elbise daha verdi.2

Hz. Peygamber (sav), “dilini kesmek” deyimini mecaz anlamlı olarak kullanarak latife yapmıştır. Bu deyimin anlamı, “Artık eskisi gibi sözler edemez olmak, susmak, susturmak” demektir.

Görüldüğü gibi Efendimizin (sav) şakaları hep latif latifeler içermektedir.

Dipnotlar:

1-İbn-i Hanbel, III, 161

2-İbn-i Sa’d, IV, 273