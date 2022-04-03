"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

“Allah katında son derece pahalı ve kıymetlisin”

Sebahattin Aslan
03 Nisan 2022, Pazar
RAMAZAN GÜNLERİ - Sebahattin Aslan

Peygamber Efendimizin incitici olmayan nezih şaka ve latifelerinden bazılarını paylaşmaya devam ediyoruz.

Hz. Enes (ra)’dan nakledilir; çöl halkından Zâhir adında bir şahıs vardı. Bu zat Allah Rasûlüne her gelişinde çölde yetişen mahsüllerden hediyeler takdim ederdi. Döneceği zaman da Peygamber Efendimiz, ihtiyacı olan şeylerle onun heybesini doldurur ve şöyle buyururdu:

“Zâhir bizim çölümüz, biz de onun şehriyiz.” Rasûlullah Efendimiz onu çok severdi. Görünüm itibâriyle fazla güzel biri değildi. Zâhir, bir gün elindekileri satmakla meşgul iken Efendimiz onu arkasından kucaklayıp, mübârek elleriyle gözlerini kapadı. Zâhir ise: “Kimsin sen? Bırak beni, diyerek kurtulmaya çalıştı, ancak gözlerini tutan zâtın Rasûlullah olduğunu anlayınca rahatladı ve sırtını Fahr-i Kâinât Efendimiz’in göğsüne iyice yapıştırmaya başladı. Bunun üzerine Rasûlullah:

“Bu köle satılıktır, almak isteyen var mı?” diye seslendi. Zâhir boynu bükük ve hüzünlü bir edâ ile:

“Yâ Resûlallâh! Benim gibi değersiz bir köleye, vallâhi kuruş veren olmaz, dedi. Fahr-i Kâinât ise:

“Hayır, yâ Zâhir! Sen Allah katında son derece kıymetli ve pahalısın!” buyurdu.1 

Zâhir normalde hür bir insandı. Efendimiz onun için kul, köle gibi anlamlara gelen “abd” kelimesini kullanarak onun Allâh’ın kulu olduğunu kastetmiştir. Ayrıca burada da görüldüğü gibi, Hz. Peygamber (sav), bir pazarcı esnafı ve bir köylü ile şakalaşıyordu. Peygamber (sav), böylesine halkın arasında idi, onlardan biriydi.

Bir keresinde Abbas bin Mirdâs (ra) isimli şair kendisine verilen ganimet malını az bularak Rasûlullah’a hitâben sitemkâr bir şiir söylemişti. Efendimiz bu haberi duyunca onu çağırdı ve:

“Senin dilini keseceğim.” dedi. Peygamberimiz Bilâl-i Habeşî’ye (ra) daha önce: “Sana onun dilini kesmeni emrettiğimde kendisine bir elbise ver!” diye tembih etmişti. Sonra da: “Ey Bilâl, haydi götür şunu, kes dilini!” buyurdu. Bilâl, Abbâs’ın elinden tutup götürürken Abbâs:

“Ya Resûlallâh! Dilimi mi kesecek, ey Muhâcirler dilimi mi kesecek, ey Ensâr dilimi mi kesecek!” diye çığlık atmaya başladı. Bilâl ise Abbas’ı çekip götürmeye devam ediyordu. Abbas feryadı çoğaltınca Bilâl:

“Sus! Resûlullah bir elbise vererek seni susturmamı emretti” dedi. Neticede Bilâl-i Habeşî, sakinleşen Abbâs’a fazladan bir elbise daha verdi.2

Hz. Peygamber (sav), “dilini kesmek” deyimini mecaz anlamlı olarak kullanarak latife yapmıştır. Bu deyimin anlamı, “Artık eskisi gibi sözler edemez olmak, susmak, susturmak” demektir.

Görüldüğü gibi Efendimizin (sav) şakaları hep latif latifeler içermektedir.

Dipnotlar:

1-İbn-i Hanbel, III, 161

2-İbn-i Sa’d, IV, 273

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Boris Johnson: Oruç tutturan imana hayranım

    'Putin ve Zelenskiy görüşmesi Türkiye'de olabilir'

    Ukrayna, Kiev bölgesinin tamamının işgalden kurtarıldığını açıkladı

    “Canımıza tak etti“

    Türkiye'de 11 bin 783 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Rusya, Ukrayna'daki havaalanlarını vurdu

    Ramazan’a savaşla girdiler

    Zübeyir Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

    Irak mart ayında petrolden rekor gelir elde etti

    ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım kararı

    Hulusi Akar: Mariupol'den tahliyeler için gemi desteği verebiliriz

    Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker kaybetti

    20 kulüpten Birleşik Krallık hükümetine çağrı: Bahis reklamlarına son verin

    Alman hükümeti Ukrayna'ya tank satışına izin verdi

    Hollanda Başbakanı Rutte'den halka 'fakirleşeceğiz' uyarısı

    Washington'da ilk teravih namazı kılındı

    Yemen'de Ramazan ayıyla birlikte 2 aylık ateşkes kararı

    Yatıyoruz kalkıyoruz zam

    Bir Son Şahit daha vefat etti

    Doğal gazda rubleyle ödeme sistemine ilişkin Rusya'dan yeni açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Topal Hafız’a rahmet
    Genel

    Boris Johnson: Oruç tutturan imana hayranım
    Ahmet BATTAL

    Rus köstekli ABD destekli iktidar saati
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman bize Allah’ı hatırlattı
    Faruk ÇAKIR

    Gıda bulamayacak mıyız?
    Hasan KOÇ

    Güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritası
    Cenk ÇALIK

    Dolaşım sisteminin beklenen misafiri: Oruç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Kendi gitti, zamlar kaldı yadigâr!
    Risale-i Nur'dan

    Fukaranın hâli, oruçtaki açlıkla tam hissedilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.