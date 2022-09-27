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27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Aile bireyleriyle ‘birliktelik’

Sebahattin YAŞAR
27 Eylül 2022, Salı
Çağın zor şartları düşünüldüğünde, aile bireylerinin, her konuda birliktelik içinde olduklarını bilmeleri, problemlerle başetmede ciddi bir motivasyondur.

Biz ve gençlerimiz, iyi ve kötü günlerimizde hep birlikteyiz. Neşemiz de ortak, üzüntümüz de. Bu anlayış, problemlerle baş etmede gençlerimize oldukça fayda sağlar. Evet, bu anlayışta olmak, anne baba ve çocuklar açısından her şeyi bitirmez, problemler sıfırlanmaz, ama hiç değilse bu helâket ve felâketler çağında gençlerin kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlar ve ciddi bir güven kaynağı olur. Böyle bir birlikte ruh hali, problemlerin üstesinden gelebilmeyi kolaylaştırır. Tecrübesiz bir kişiye ağır gelen yük, tecrübeli iki kişiye kolay gelir. Bunun da yolu sağlıklı iletişimdir. Yaşananlar ne olursa olsun, konuşabilmektir. Birbirini samimice dinleyebilmek, anlayabilmektir.

Bu iletişimi bazen anne baba gençleriyle bazen de gençler anne babalarıyla kurar. Kimin donanımı yeterliyse, adım atacak olan odur. Bu konularda samimi adımlar her zaman olağanüstü neticeler verir. Ki, bu yapılmadığında, gencimiz bir problemle karşılaştığında, problem bir şekilde yine bizi bulur ve belki daha ağır bir sorumluluk ve sıkıntı ile yüzleşmek kaçınılmaz olur. Oysa problem doğmadan iletişim adımları atılsa, belki iş daha kolay halledilir ve taraflar için daha az yıpratıcı olur.

Şartlar ne düzeyde olursa olsun, birbirimizle sağlıklı konuşabilmeyi öğrenmemiz gerekir. Bu hepsinden önemlidir. Birbirimizle konuşurken bir komplekse girmeden, inat etmeden, takıntı yapmadan sadece bağlarımızı güçlü tutma adına duygu ve düşüncelerimizi paylaşabilmek önemlidir. Bu da önce birbirimizi ‘konuşulmaya değer bulmak’la olur. Suçlamalar, suizanlar, sadece hatalara bakmalar iletişimi keser, husumeti arttırır. Oysa mutluluk, konuşabilmektedir. Bu kaderi birlikteliğin hikmetini okumak, muhatabımızın değil, kendimizin iletişim aksaklıklarını büyütmek, belki de çözüm noktasıdır.

Değersizleştirmek, daha ağır problemlerle karşılaşmaya katkı sağlar. Hiçbir insan, ‘değer verilmemek’ gibi bir cezayı hak etmez. Verseniz de, bunun çözüme katkısı olmaz. Sadece hislerinizi tatmin etmiş olursunuz o kadar.

Böyle bir durumda haklı da olsanız, bu haklılık sizi mutlu etmez.

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