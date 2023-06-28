"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

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28 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Alem-i İslam gençleri ümit veriyor

Sebahattin YAŞAR
28 Haziran 2023, Çarşamba
Bediüzzaman'ın bir hayat boyu mücadele ettiği konulardan biri, İslam toplumlarında meşrutiyetin, cumhuriyetin, demokrasinin sağlıklı şekilde uygulanabilmesinin fert ve yönetimler olarak tedbirinin alınmasıdır. Bunu hatta insan olmakla, hayvanlıktan kurtulmakla eş değer tutar.

Hacta dünyanın her tarafından gelmiş Müslümanlarla konuştuğunuzda bu konuda karnemizin ciddi zayıf olduğu görülmektedir.  

"Riyaset-i şahsiyenin kat'iyyen karşısındayım" diyen Bediüzzaman, istişarenin olmadığı veya göstermelik yapıldığı, adaletin kalmadığı, hürriyetin adeta yok edildiği, bir de dinin elmas gibi yüce, baki esaslarının dünyevi, geçici, şahsi, kırılacak şişe hükmündeki siyasetlere alet edildiği, farklı görüş ve eleştirilere hayat hakkı tanınmadığı, her türlü propaganda vasıtaları ile ve devletin bütün imkanlarını haksız ve adaletsizce kullanarak muhalefeti hain, terörist ilan edip etkisizleştiren tek adam yönetimlerine karşı olduğunu açıklıkla eserlerinde ortaya koymuştur.

Bugün İslam toplumlarında iş yerlerinde, kamuda, hatta sokaklarda boy boy kişi resimlerinin afişe edildiği, her haberin yöneticinin kendisinden, icraatından bahsedildiği ve farklı görüşlere yer verilmeyen bir yönetim anlayışı bir diktatorluk zihniyeti dikkat çekmektedir.

Böyle bir anlayış Mekke'de de olsa, Türkiye'de de olsa sürekli ayet ve hadislerle, camii, başörtüsü propagandası da yapılsa dine hizmet etme olarak görülebilir mi?

Hürriyeti, adaleti, hukuku ve kanun üstünlüğünü İslamın bir lazımı olarak gören Bediüzzaman, bunun dışındaki anlayışları, dikta zihniyetlerini, Peygamberimizin (ASM) buyruklarına uyulmadığında, 'Padişah da olsa hayduttur' diyerek, en üst perdeden istibdatı eleştirmiştir.

Adeta bir çirkin el, bir zındıka komitesi zihniyeti Müslüman ülkelerde müslüman kişiler eliyle, İslami kavramları, şeairi, camileri, Kur'an'ı alet ederek bazı yerlerde aile yönetimleriyle, bazı yerlerde liderler üreterek istibdadı, baskıyı, sömürü düzenini devam ettirmektedir.

Bu tür anlayışların Müslüman ülkelerde yapılması veya kutsal topraklarda olması veya Müslüman kimliği ön planda tutulan liderler eliyle yapılması veya yaptırılması onu haklı çıkatmıyor, ona meşruiyet kazandırmıyor.

Bir lider veya onun tayfasından bir hizmetkar olması gereken yönetici geçecek diye yolların kapatılması, uçakların bekletilmesi yüzlerce, binlerce insanlara zahmetler verilmesi, hak hukuk arayışının çiğnenmesi İslam'la nasıl bağdaştırılabilir, bu tür uygulamalara nasıl Müslüman insanlar da göz yumup, destek verebilir?

Bu olsa olsa yanılltarak, yalanlarla, sinsi politika ve propagandalarla iş gören bir zihniyetin ürünü olabilir.

Asıl bu lider ve İslami söylemlerin arkasında iş gören Bediüzzaman'ın 'zındıka komiteleri' diyerek dikkatlere sunduğu zihniyeti ve ona dayanan safdil, uyutulmuş müslüman kimlikli liderleri deşifre etmek ve sinsi planlarını faş etmek bir gerekliliktir. Bediüzzaman Hazretleri tam da bunu yapmıştır. Dini; dünyevi, fani siyasetine alet edenleri dine en büyük cinayet etmek olarak tarif etmiş, ehl-i İslamı, 'beş yüz senedir yattığınız yeter' diyerek ikaz etmiştir. 

Harem bölgesinde mütalaa ettiğimiz Bediüzzaman'ın bu cümlelerine ve derin tahliline bugün alem-i İslamın daha çok ihtiyacı var.

Harem'deki dünyanın her yerinden gelmiş, heyecan dolu, imanlı müslüman gençleri görünce,

'İslam'ın en yüksek gür sedası'nı içinde taşıyan müjdeli günlerin, müsbet hareket içinde, İslam alemi için de hiç uzak olmadığı ümidini taşıyorum inşaallah. Muhabbetle.

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  • Cenk Çalık

    28.6.2023 00:09:02

    Bu ümitlerinize biz de Amin diyoruz. Hayırlısı olsun inşaAllah...

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