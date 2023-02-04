Anlayamazsın beni, benim seni anlayamadığım gibi

Hep sevilmişsen, sevilmeyişi anlayamazsın. İlkbaharda geçmişse hayatın, kara kışı sen nereden bileceksin?

İnsan yaşadıklarıyla insandır. Yaşamadığı insan olmayan tarafıdır. İyi de olsa kötü de olsa yaşanmışlıktır hayat denen şey. Uzaklardan değerlendirmesi kolaydır senin gibi olmayanı. Neden öyle olmuştur diye sorulmaz. Çünkü bilse ne olacak öyle olduğunu. İçinden garipçe bir ah, vah eder, sonra akıp gider herkes yuvasına, yurduna. Acı yine acıdır çekene. Neşe yine neşedir ikliminde.

İnsan sayısı kadar lezzet vardır hissedilen ve yine insan sayısı kadar keder vardır alemde. Her insanda her nefes bileşenleri özeldir. Kiminin son nefestir çektiği, kiminin ilk nefesidir hayata dair.

Anlayamazsın, bir başkasındaki acının derinliğini. Sevinç düzeyini kavrayamazsın yüzü gülenin. Her bedene farklı dokunur öpücükler. Kiminde çiçek açar bahçe bahçe, kiminde kurur yeşillikler.

Dün öğle saatleriydi, gülerek geldiğin ve içimize hayat verdiğin. Bugün yoksun. Bugün dünden daha çoksun yüreğimizde. Bir neşe saçmıştın kucak kucak. Sevincimiz daha önce yaşamadığımız cinstendi. Ama şimdi yoksun.

Benim içimde hissettiğim duyguları, kim nasıl hissetsin? Hangi duygu bağı beni ona anlatacak? Onu bana hangi sevgi bağı tanıtacak? Kimin hatırası var benimle onun olduğu kadar. Zorlamayın hayatı, kıramazsınız zincirleri. Dökemezsiniz gökyüzünden yağmurları. Yeşertemezsiniz ayakaltındaki çimenleri. Karınca olamayacağınıza, kelebek kanadı takamayacağınıza göre, neden zorlarsınız şartları yaşamanın.

Sen, kul olmanın lezzetini tatmamışsan, aciz ve fakirliğin güç ve zenginlik olduğunu nereden bileceksin?

Sen, ben olamazsın; ben, sen olamam, o, hiç birisi olamaz.

Anlayamaz kimse seni, seni yaratandan gayri.

