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9 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Aynı şeyler mi?

Sebahattin YAŞAR
09 Eylül 2023, Cumartesi
Alemde teceddüt kanunu işliyor. Hiçbir şey, hiçbir vakit durağan değil. Her an bir yenilenme içinde âlemde her şey. ‘Aynı şey’ diye bir şey yok. Yunus’un ifadesi gibi, “Her dem yeniden doğmaktayız, bizden kim usanası.”

Hayatın hiçbir sahnesi diğeri ile aynı değil. Eskimiş, pörsümüş bir saniyelik zamanı yok insanın. Hiçbir nefes az kullanılmış değil. Hiçbir bakış dünden kalma değil. Yeryüzünde, gökyüzünde bayat bir görüntü yok. Her şey yeni ve her şey yeniden yaratılıyor. İnsan için de öyle, nefes nefes her şey yeni ve yeniden. Nefes sayısınca, nimet sayısınca şükür bunun için gerekli.

Okumalar da öyle. Oku, yeniden oku, bir daha oku, bir daha ve bir daha… Hiçbir okuma bir tekrar değil. Her okuma yeni... Bir kelime öncesi ile bir kelime sonrası insanda, âlemde büyük inkılaplar var. İnsanlık tarihindeki hiçbir bileşen diğeriyle aynı değil. Geçenlerde karşılaştım, ‘İnsafla oku!’ diyordu satır. İnsafla okuyanın; hakkı teslime, inkâr ehli ise gittiği yolu terke, fasık günahkâr ise, tevbeye mecbur olacağına kat’iyen ümitvarım… diyordu cümleler devamında. Demek insana bir şey kazandırmayan insafsız, dikkatsiz, şuursuz, derinliksiz, ibretsiz, hikmetsiz, tefekkürsüz, yüzeysel, üstünkörü okumalar da var.

Okuma kalitesi hayat kalitesidir. İnsaflı okuma nefsi terbiye ediyor, aklı takviye ediyor ve kalbi tasfiye ediyor. Hayat, böylece güzelleşiyor.

Velev ki “anlamasan da oku” ifadesi, yine tekrar gibi gözüken ama derinden bir yenilenmenin, gelişen bir inşanın ifadesidir. Taşların üst üstü konması bir tekrar gibi gözükse de aslında bir inşadır. Kâbe’de tavaf gibi, adım adım dönme, adım adım yükselmektir. Hayat, aynı şeyler gibi gözüken nefes almaklarla tasaffi ediyor, olgunlaşıyor.

Bir de her dem tükenen sayılı ömür saniyelerini insan nasıl aynıymış gibi görür ki. Kum saati gibi hayat, an be an tükenen, tükenirken yenilenen bir ömür geçiyor insanın önünden. Bir noktadan başlayıp bir noktada biten bir ömürde nerede “aynı”lık olur ki! ‘Aynı’lık yok aslında, aynı gözüken kulluk hali şecere-i Tuba’yı; isyan davranışları da şecere-i zakkumu meyve veriyor. İnsan her ânıyla iradesinin içinde olduğu bir sonuca kendini hazırlıyor.

Hayatı ve ahireti; hayattayken besleyip, büyüttüklerimiz belirliyor.

Okunma Sayısı: 198
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