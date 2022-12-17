“Beyanat ve Tenvirler”i okuyalım - 1

Gelişmeler bizi, müzakereli ders grubumuzda ‘Beyanat ve Tenvirler’ okumaya sevk etti.

İçtimai siyasi konularda aklımıza gelen sorulara Risale-i Nur’lardan cevaplar bulalım ve öylece konuşalım diye karar verdik. Ve birileri ile konuşurken de, eğer dinleyici ise, alıcı ise öyle konuşmak yoksa taraftar ise veya tarafgir ise enerjimizi boşa sarf etmemek tarzı benimsendi.

Bu konularda da Bediüzzaman’ın hayatında prensip edindiği bir takım kaideler ön plana çıktı. Bunlardan birisi, Bediüzzaman, dinin, dinsizliğe alet edilmemesi noktasında zamanın siyasetçilerine Risale-i Nurları, hizmetleri anlatacak kişilere ihtiyaç duyulmuş ve bu yönde Bediüzzaman’ın hem talebeleri içinden siyasette görevlendirdiği talebeleri olmuş, hem de değişik hatıralarında bazı milletvekillerinin siyasette varlığının önemli olduğunu dikkate alarak, siyasette doğru insanların devam etmesini önerdiği örnekler var.

Evet, işimiz siyaset değil ama işimizin içinde İslam hakikatlerini anlatma, tanıtma ve yayma da olduğu için Risale-i Nur eserlerindeki içtimai siyasi düsturları günlük hayatta uygulama sorumluluğumuz var.

Yeni Asya Gazetesi ve cemaatine, siyasi partileri ziyaretleriyle ilgili eleştiri yapanların bir kısmı, güya Bediüzzaman adına eleştiri yaparken, Bediüzzaman’ın içtimai ve siyasi prensiplerinin içinde olduğu Eski Said Dönemi Eserleri ve Beyanat ve Tenvirler gibi eserlerin raflarında olmayışı dikkat çekiyordu. Yani onlar sözüm ona Bediüzzaman’ın görüşlerini savunurken kendi tarafgirliklerinin savunumunu yaptıklarının farkında bile değillerdi. Kim bilir, Bediüzzaman’ın ‘beni anlamak istemiyorlar’ yakınması böyle insanlara idi.

Bediüzzaman’ın siyasi isabetini onun eserlerinden değil de, kendi tarafgir düşüncelerinden anlamaya çalışmak ne de garip bir durumdur. Bu da Bediüzzaman’ı kendi siyasi görüşüne alet etme hastalığı olarak yeni doğan bir hastalık türü.

