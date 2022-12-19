“Beyanat ve Tenvirler”i okuyalım-2

Beyanat ve Tenvirler okumalarımızda bir takım sonuçlara ulaşmamız, bizi bu eserleri daha derinlikli ve zengin müzakereli çalışmalar yapmamıza sevk etti.

Okumalar esnasında bazı prensipler çıkardık. Mesela müşteri olmayan kişiye hakikatleri paylaşmamak. Müşterisine de akla kapı açıp, iradeyi elden almamaktır. Çünkü dindar olup siyasete girenlerde en çok görülen hastalık enaniyet ve gururdur. Onun için onlara bir şey anlatılmıyor.

Siyasetçinin dindarlık kriterleri kıldığı namaz, tuttuğu oruç, açtığı cami, eşinin örtüsü, Kur’an okuması, meydanlarda dini sadece kendisininmiş gibi sunması değil; adalet, hürriyet, meşveret, zulme taraf olmamak, doğruluktan şaşmamak, liyakati esas almak ve İslam şeriatını her yerde ihya etmek gibi şartlardır. Eğer bu olmazsa, adalet mahvolur, emniyet zirüzeber olur, ahlaksızlık yaygınlaşır, iş yalancıların elinde kalır ve pis hasletler galip gelir.

Vakıa şu ki, Yeni Asya camiasının içinde olup, umumi meşveretle aldığı siyasetle ilgili kararını eleştirenler, belli ki gazeteyi okumuyorlar. Ve dahası Risale-i Nurları bu yönüyle anlamıyorlar. Ve yine demokrasi, hürriyet, adalet ve meşveret gibi konuların ele alındığı Eski Said Dönemi Eserlerini ve Beyanat ve Tenvirler’i okumamışlar. Kafa karışıklığı buradan geliyor. Ortak akılla, meşveretle ulaşılan netice, şahsi dehanın ürününden çok daha üstündür.

Bir de şöyleler var. Efendim umum meşverete uyarız ama umum meşveret bizim görüşümüze uyarsa. Yani kendini umum meşveretin hakemi tayin ediyor, kendi görüşünü de doğruluğu tartışılamaz tabu yerine koyuyor. Şartlı görüş sunuyor, benim görüşümü onaylarsan senin doğruluğuna hükmederim gibi.

Böylelerin amacı meşvereti güçlendirmek değil, kendi yüksek görüşlülüğünü(!) ispatlamaktır. Burada şahs-ı maneviyi değil, kişiyi parlatmak esastır. Oysa Bediüzzaman şahs-ı manevinin üstadlığı ve irşadının bize yeteceğinden bahsetmektedir.

