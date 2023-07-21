Bir Haccın anatomisi

(Hac notları)

Haccın öncesi, esnası ve sonrasıyla oldukça ehemmiyet verilmesi gereken bir ibadet olduğunu anlıyorum. Yani haccı öncesinde sağlıklı algılayıp dünyamıza katabilirsek, içindeki sırlara vakıf olmak da o nispette mümkün olacaktır. Bu da samimi bir niyet ve halis bir kulluk ile mümkündür. Burada lazım olan şey, ciddi bir bilgilenmek ve ne büyük bir davetle başbaşa olunduğunun şuurunda olmaktır. Kulun, Allah’ın evine davetine layık olması bir kul için en büyük mazhariyettir. Bu büyük bir heyecan ve toparlanma vesilesidir.

Hacca daveti böyle yüksek bir şuurla değerlendiren insan, elbette Arafat, Müzdelife, şeytan taşlama, tavaf gibi ibadetlerini daha bir şuurla yapacak, ibadetlerdeki hikmetleri okuyacak böylece Allah’a olan yakınlığı artacaktır. Bir insandaki Allah’a yakınlaşma alemde büyük bir gelişmedir.

Yani şuurlu ibadet mesela şeytan taşlama deyince kendisindeki hangi şeytanı (enaniyet mi, kibir mi, gıybet mi, tembellik mi...) taşladığının farkında olmaktır. Böylece kendi hayatında bir takım düzelmeler, ibadetlerinde sıhhat ve itina gelişmiş olur. Bu da ibadetlerden beklenen neticeleri hasıl eder.

Arafat vakfesi ve duasında, Müzdelife ve şeytan taşlama, tavaf ile birlikte, kurbanların kesilip, tıraş olduktan sonra bir anda milyonlarca insanın annesinden yeni doğmuş gibi günahlardan arınması, affedilmesi alem için büyük bir hayırdır. İnsanlığın kalitesine büyük bir katkıdır. Yeni zamanların pozitif enerjisine ciddi bir takviyedir. İnsanın gelecekteki ömrü için büyük bir fırsattır.

Hac sürecinde bu ibadetin sadece ferdi bir ibadet olmadığı, farklı ülkelerden gelmiş mü’min kardeşleriyle tanışma, görüşme, yardımlaşma gibi durumlar hasıl olacağı beklenen neticelerdir. Sadece bu samimi görüşmeler bile muhataba bir yardımdır. Bir kuvve-i maneviyedir. Bir dayanışma ve yardımlaşma hareketidir. Düşünsenize, ilk kez ülkesinden çıkıp hacca gelmiş bir insan için bir anda kendisi gibi inanan milyonlarca kardeşinin varlığından haberdar olması o kişi için büyük bir heyecan, ümit ve yaşama sevincidir.

Bunun için mümkün mertebe tavaflarda, namazlarda, saflarda otururken, yürürken, yemek yerken tebessümle yanındaki kardeşinle konuşmak, dilinden anlaşılmasa bile sadece birbirine gülümsemek, mimiklerle konuşmaya çalışmak büyük bir hizmettir. Nitekim pek çok malumatın küçük küçük cümlelerle anlaşılabildiği yaşanan örneklerdir.

Hac farizası tamamlandığında onlarca farklı ülke insanlarıyla tanışmış olmak, onlarla dualaşmak başlamış olacaktır. Bu bile haccın hikmetleri içindedir. Yaşları, renkleri, cinsiyetleri farklı müslüman insanların aynı Allah’a inanıyor olmanın, aynı peygamberin ümmeti olmanın, aynı Kitabın kurallarına tabi olmanın hazzını, heyecanını içinde hissedecektir.

Artık bundan böyle namazlarında dua ederken dünyanın öbür ucundaki mü’min kardeşleriyle dualaşacak ve onları zihninde hep canlı tutacaktır. Hacdaki tearüf ve teavün düsturu böylece yerine gelmiş olacaktır.

Çünkü bu yapılmadığı takdirde, müslümanlar birbirlerine yabancı kalacak, birbirlerini anlamayacak ve gönül birliği olan dualarıyla da bir araya gelemeyecektir. Böylece Allah’ın rahmeti celp edilmiş olunmayacaktır. Bediüzzaman’ın, hac ibadetinin ihmalinin günahların keffaretine değil kessaretine yani çoğalmasına sebep olacağını belirtmesi bundandır. Bu tanınmamak ve bilinmemek, yardımlaşmamak zındıka komitelerinin müslümanlar üzerinde pek çok dessas oyunlar oynamasına, bir çok fitneler işletmelerine sebep olacaktır.

Bu vesileyle, hac ibadetine önceden aklen, kalben, ruhen hazırlanmak çok ehemmiyetlidir. Hatta genç hacı olacaklar için Arapça, İngilizce gibi bir dil ile, diğer ülke insanlarıyla tanışmak ve yardımlaşmak çok daha güzel hizmetlere vesile olabilsin.