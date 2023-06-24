Bir tatlı telaş

Bir hac yolculuğunda bütün davetlilerde özel bir telaş var. Herkes davete icabetin heyecanıyla yanıp tutuşuyor. Her yolculuk kendine özel ikramlara, ihsanlara gebe.

İçinde inişler çıkışlar, ince ince imtihanlar var. Hepsi güzel ve hepsi özel. Kulun Rabbi ile özel buluşması. Bu duygular yol ve yolcu duyguları. Dikkat çeken bir şey var ki, bu ibadet şahsi bir ibadet değil, ‘siyaset-i aliye-i İslamiye, maslahat-i vasia-yi içtimaiye’dir. Bu cihetiyle görüşmeler, konuşmalar, tanışmalar, sohbetler anlamlı. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle bir kongre hükmünde İslam âleminin meseleleri görüşülecek, tanışılacak inşaallah. Bu hakikatin tahakkuku için sizler de dua edin.

Dualarıyla, kalbi temizliğiyle, helalleşmeleriyle, nur dersleriyle...

GİTMEDEN BAŞLADI

Hac öncesi günler, büyük heyecan yaşanıyor. Kul için Allah’ın hacca davetinden daha heyecan verici ne olabilir ki? Biz de eşimle birlikte davet vuku bulduğu andan itibaren yaratıcı, kul- Kabe, Peygamberimiz arasında duygu olarak gidip geliyoruz. Orada değiliz ama duygu olarak orada yaşıyoruz. Şimdi çocuklardan, dostlardan, memleketten ayrılma milyonlarca farklı renkte, ırkta, Müslüman kardeşimizle buluşma zamanı. Memleketimizde farklı şehirlerde okuduğunuz ‘Rüyada Bir Hitabe’ Risale-i Nur dersleri adeta bizi hacca, büyük kongreye hazırladı. Hac ibadetinin ihmalinin, Müslümanları tanışmaktan, yardımlaşmaktan alıkoyan ne büyük, ağır, veballi neticeleri olduğunu öğrendik. Ve şimdi adeta mahşerin provası olan büyük buluşmaya gidiyoruz. İçinde olduğumuz dünya ve yaşananlara bakıldığında bu İslam Kongresine, hacca ne büyük bir ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.

Bir taraftan, haccın makbuliyeti, hakkıyla yerine getirilmesi ve birliğin beraberliğin, ittihadın temin edilmesi için dua edenlerin varlığı, diğer taraftan hacca gidenlerin orada dualarıyla varlığı Rabbimizin kapılarını çalmayı netice verecek ve İslam’ın müjdelenen neticeleri hasıl olacaktır inşaallah. Siz de katın dualara kendinizi ve kabul edilen, makbul olan haclar silsilesinde sizin de katkınız oldun, kalben hacda olun. İşte böylece farz vazife olan ‘ittihad-ı İslam’ başlamış ve siz de ona dahil olmuş olursunuz.

Rabbimiz güzel niyetleri tahakkuk ettirsin.