Birleşmiş duygulara ihtiyaç var

Zaman geçtikçe zamana uygun hareketler de değişiyor.

Zamanla birlikte duygularda da değişim başlıyor. Şimdilerde nasıl ittihat, dayanışma, birleşme, amaç birliği bütün teşekküllerde bir gereklilik ise, bu durum duygularda da kendini gösteriyor. Yani bir duygunun sadece varlığı, artık yeterli olmuyor. Duygu bileşenlerine, birleşmiş duygulara ihtiyaç duyuluyor. Milletler bile pek çok konuda bir ve beraber oluyorsa, bunun duygu karşılığının da olması lazım.

Düşünün ki, ümit dolu bir insan. Ama sadece ümit dolu.

Bu duygunun bir bileşeni olmayınca, sadece ümitlisin ama yetmiyor. Ya da olumsuz duygulardan öfke duygusu sizde hakim. Buraya da bir dengeleyici lazım değil mi?

Mesela sevgi, ümit duygusuyla birleştiğinde insanı harekete geçirir. Yaşama sevinci verir. Oysa aynı sevgi duygusu ümitsizlikle birleştiğinde bu sefer ortaya çaresizlik çıkıyor. Ya da sevgi üzüntü ile birleşince, acıma kendini gösterir. Öfke, saldırganlık duygusu sevgi ile birleştiğinde, zarar veren, kontrol etme isteği ortaya çıkar. Görüldüğü üzere, duygular da sağlıklı bir birleşmeye tabi tutulması gerekir. Yoksa hakikatte faydalı olan duygu, faydalı olmayan bir duygu bileşeni ile birleşince yıkıcı güç haline gelir. Bugün terörde, insanlığı yıkıma sevk eden hareketlerdeki insanların içinde oldukları duygu bileşenleri böyledir. Yani varlığını tehlikede hissettiği, dışlandığı, belki de hayat hakkına müdahale edildiği ortamlarda o kararlılık ve ümit duygusu bu sefer yanlış amaçlarda kendini gösterir. Düşünün ki yanlış bir hareketin içinde hayatı sönüyor. Ama onun bakış açısında, hayatı böyle anlam kazanıyor.

Büyük davalardaki insanların halet-i ruhiyesi de aynıdır. Maddi ve manevi dünyevi varlığını ebedi hayatı kazanmak için sarf etmek de bir inanmışlığın, bir yüksek duygu bileşiminin sonucu değil mi? Demek, duygular ne ile birleştiği ve hangi doğrultuda kullanıldığı ile anlam kazanıyor. O zaman büyük şahsiyetlerin hangi duygu bileşenlerini, nasıl kullandıklarını bilmek bir gereklilik oluyor