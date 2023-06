Bütün ‘ben’lerimle huzuruna varmak istiyorum

Yolculuk halindeyim. Süratle giden aracımda bir tarafım hızlanırken diğer tarafım dağların eteklerinde yalnız başıma tırmanmak istiyor tepelere.

Hasat mevsimi biçerdöverlerin yoğun çalıştığı tarlalardan uzaklaştıkça, bir tarafım ürün topluyor; yol ilerledikçe yemyeşil dağlara, henüz olgunlaşmamış başaklı tarlalara ulaşıp diğer tarafım bahara ulaşıyor. Bir tarafımda sonbahar, diğer tarafımda ilkbahar, neler oluyor bana. Neden bir tarafım hüzünde yanarken diğer tarafım yemyeşil serin esintiler içerisinde. Yolun bir yerinde terliyor bedenim; diğer yerinde üşüyor, titriyorum. Oysa hepsinde aynı ‘ben’im.

Yol aynı, yolcu aynı, gök kubbe aynı, güneş, gece, yeryüzü, gökyüzü aynı; toprak, beden, su aynı ama bir o kadar değişken duygular… Bir o kadar çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık iç içe. Bazen çocuksun yolda, bazen gençsin. Ne çok şekle giriyor, mevsim değiştiriyor ruhum, bedenim, ‘ben’im.

Ve ben, ne çok ‘ben’ oluyorum. Ne çok renkli bir dünya yaşadıklarım. Bu bir ömür değil eminim, binler, milyonlar ömürler taşıyor yaşadıklarım. Gün be gün, an be an ‘ben’ ler resmigeçit yapıyor gözlerimin önünde. Onların bir kısmına kaş çatıyor, bir kısmına gülümsüyorum. ‘Ben’de ne çok kalabalık içinde olduğumu neden sonra anlıyorum. Bir tarafım gözyaşları içinde bir tarafım neşeden coşkuda. Birinin gözyaşlarını silerken, diğerinin elinden tutup neşesini paylaşıyorum ‘ben’lerimin. Ne çok güzel, ne çok renkli ‘ben’lerim.

Biri benimle yaşıyor günü, diğerlerini toplayamıyorum ötelerden. Biri çocuk içimde, diğeri elinde bastonlu bir dede. Cennetin tabakalarında gezenim de var içimde, cehennemde azap çekenim de.

Alemin her tarafına dağılmış ‘an’larca ‘ben’i bir ‘ben’de toplamasını istiyorum Rabbimden. Bütün ‘ben’lerimin bir arada coşkusunu, bir arada kulluğunu, tövbesini görmek istiyorum. Bütün ‘ben’lerimin affedilmesini bekliyorum. Verdiği nefes sayısınca ‘ben’lerimle huzurunda eğileceğim Rabbimin ve af dileyeceğim. Küfür ve dalalet dışında bütün ‘ben’lerimin, halleri için ham ediyorum Rabbime. Hepsi güzeldi, hepsi özeldi.

Aleme dağılmış nefes nefes bütün ‘ben’lerimin elinden tutup, huzuruna varmak, af dilemek istiyorum Rabbimden. İstiyorum, verdiği için istemeyi.