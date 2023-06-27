Bütün Mü'minlerde büyük heyecan, Arafat.

Büyük buluşma Arafat.

Mahşerin provası adeta. Arafat heyecanı bütün mü'minleri sarmış vaziyette. Allah'ın davetine icabetin önemli gereklerinden biri Arafat. Buradaki bütün hac adımlarının -insan aklen çoğunu göremese de- nice hikmetler taşıdığı açık. İhramla başlayan, tavafla döne döne ibadet etme, şeytanı taşlama gibi bütün zahmetli de olan adımlar, ameliyat-ı cerrahiye gibi, insanda önemli manevi gelişmelere vesiledir. İnsan burada yaşadıklarını, işin zahmetlerini düşününce her bir hadisenin kendisi için bir gereklilik olduğunu düşünmeye başlıyor.

Rengi, ırkı, memleketi, dili farklı milyonlarca mü'min kardeşin bir arada olması, birlikte ibadet edilmesi, tanışılması, görüşülmesi insana büyük duygular yaşatıyor.

Bu kadar farklılığa rahmen bir ayrılık, gayrılık olmaması, Uhuvvet Risalesi'nde ifade edildiği gibi yüzlerce manevi bağlarla kurulmuş bir kardeşlik atmosferi insanda tam bir terbiye vazifesi görüyor.

Böylece insanın imanı kuvvet buluyor, ihlâsı sağlam hale geliyor ve İslam ittihadi bir daha güçleniyor.

Buraya gelen geldiği gibi dönmüyor. İlahi bir program yükleniyor adeta insana. İnsan daha bir kul, daha bir ümmet, daha bir hayırlı evlat, hayırlı baba, hayırlı insan oluyor. Bu tam da olması gereken bir fıtrat ayarlarına dönmektir.

