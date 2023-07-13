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13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Cidde’de namaz odaklı günlük hayat yaşanıyor, Ezan okununca dükkanlar hemen kapanıyor

Sebahattin YAŞAR
13 Temmuz 2023, Perşembe
Hac Notları

Mekke ile Cidde arası otobüsle bir saate yakın bir mesafede. Burası gerek hava, gerek kara ve deniz bağlantıları için bir merkez hükmünde. Hizmet veren dört havalimanı işler vaziyette bulunuyor.

Hac gurubumuzla, içinde Hazret-i Havva anamızın kabri bulunan Cidde’ye ziyaret yaptık. Mekke Cidde yolunda çöl manzarası hakim. Kum sahaları, deve sürüleri hemen kendini gösteriyor.


HZ. HAVVA ANAMIZIN KABRİ - İnsanlığın ilk atası Havva anamızın kabrinde fatihalar okuduk. Havva annemiz Cidde’ye, Hz. Adem babamız da Mekke’ye gönderilmiş. Israrlı duaları sonucu Allah onları buluşturmuş.

Mekke ile Cidde arası otobüsle bir saate yakın bir mesafede. Burası gerek hava, gerek kara ve deniz bağlantıları için bir merkez hükmünde. Düşünün ki dört havalimanı işler vaziyette.

Cidde’nin şehir planlamacılığı açısından bir dünya şehri olduğu ifade edildi. Yeşil bitki örtüsü unsuru burada hemen kendini gösteriyor.


Otobanda rahle sembolü - Mekke Cidde kara yolunda Kur'an-ı Kerim okuma rahlesi şeklinde sembolik şekillerle sanat eserleri yapılmış.

 

Özellikle yeni kurulan şehirler daha bir planlı şekilde altyapı, yeşillikler sağlanıp sonra binalara yerleşim oluşturulmaktadır.  İstanbul kültür, eğitim, sanat ve ticaret açısından ne ise, Cidde de gerek Arabistan ve gerekse diğer bölge ülkeleri için aynı konumda. 


Şeriatın uygulandığı mescid ve meydan - Cidde’de grubumuzla ilk durağımız Kısas mescidi ve meydanı oldu. Şeriatın kısas uygulaması yeniye kadar bu meydanda da uygulanmış. Ama bu tür uygulamaların çok ender olduğu ve kendine göre ciddi şartları bulunduğu belirtildi. Ciddi önlemler sonunda şehirde hırsızlık gibi vakıaların ciddi oranda yok olduğuöğrendik.

Cidde, Arabistan’ın Batı’ya açılan yüzü gibi duruyor. Burada daha bir serbesti hakim. Mekke’den Cidde’ye doğru yol alırken, yol boyu bir çöl görüntüsü ve develer dikkatimizi çekti. 


Her yer açık hava cami - Cidde sokakları namaz saatlerinde bir açık hava camiine dönüşüyor ve rulo halı şeklindeki uygulama ile namazlar cemaatle kılınıyor.

 

Cidde’ye yaklaşınca ise ilk fark ettiğimiz iklim değişikliği oldu. Burada tam da bana da iyi gelen bir Akdeniz iklimi kendini gösteriyor.

İlk Cidde durağımız Kızıldeniz kenarındaki Kısas mescidi ve meydanı oldu. Burada fotoğraf çekimleri yaptık. Burası Cidde için oldukça güzel bir vitrin konumunda. Sonrasında Hazret-i Havva anamızın kabrinde ruhuna fatihalar gönderdik. 


EBUBEKİR’LE TANIŞTIK - Cidde'de tanıştığımız Nijeryalı öğrenci Ebubekir'le daha sonra yeniden görüşmeler yapalım diye sözleştik.

 

Cidde şehrinin isminin insanlığın atası anlamına gelen ced, yine kıyı, sahil gibi anlamlarının da olduğunu öğrendik. 

Havva annemiz Cidde’ye, Hz. Adem babamız da Mekke’ye gönderilmiş. Israrlı duaları sonucu Allah onları buluşturmuş.

Cidde, dün olduğu gibi bugün de bölgede ticaretin merkezi olmuş. Hakikaten de şöyle bir gezintide bile bunu hemen anlamak zor değil. Ne istiyorsan, her çeşidiyle burada bulabiliyorsun. 


Deniz kenarında yemek - Öğle yemeklerimizi deniz kenarında, hurma ağaçları gölgesinde yedik.

 

Cidde’de grubumuzla ilk durağımız Kısas mescidi ve meydanı oldu. Şeriatın kısas uygulaması yeniye kadar bu meydanda da uygulanmış. Ama bu tür uygulamaların çok ender olduğu ve kendine göre ciddi şartları bulunduğu belirtildi. Yani birisinin hırsızlık yaptığının şahitleri olması, yapan kişinin şartları, kadılar ve doktorlar gözetiminde değerlendirilmekte, caydırıcı bir tarafının olduğu, bunun için de hırsızlık gibi vakıaların ciddi oranda yok olduğu belirtilmektedir.

Öğle namazını Kızıl Mescid diye isimlendirilen camide kıldık. Buradaki büyük tesislerde şehrin ve bölgenin su ihtiyacını karşılayan Kızıldeniz’den su arıtması yapıldığı ifade edildi. Bu tesisin dünyanın büyük arıtma tesislerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Burada su oldukça önemli, düşünün benzin 2, 3 riyal iken, su 6, 7 riyal. Bundandır ki otobüsler, taksiler sürekli çalışır vaziyette bırakılıyor veya aracın içi serin de olsun diye.


Said Nursi’yi okuyacak  - Burada esnaf Bangaldaşli Selahaddin ile Bediüzzaman üzerine konuştuk ve internetten tarama yaparak Said Nursi'yi okuyacağını söyledi.

 

Cidde’de, namaz saatlerinde caddeler bir mescide dönüşmektedir. Rulo halı şeklindeki uygulama ile hemen cemaatle namazlar kılınıyor.


DENİZ SUYU ARITILIYOR - Kızıldeniz'den su arıtarak şehrin ve bölgenin su ihtiyacı karşılanmakta. Burada su oldukça önemli, düşünün benzin 2, 3 riyal iken, su 6, 7 riyal.

Burada günlük hayatta namaz odaklı bir hayat kendini gösteriyor. Ezan okununca hemen dükkânlar kapanıp veya bir kısmı namaza geçiliyor.

Türkiye insanına karşı buralarda özel bir sevgi var.

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